۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

جزییات کتک کاری محمد دانشگر و میلاد زکی پور در اهواز

دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان در هنگام خروج از فرودگاه به دلیل فحاشی یک هوادار اهوازی با او وارد درگیری فیزیکی شدند.

    • افرا IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کری خوندن بعضی ها واقعا فاجعه اس چشمهاشون میبندن دهانشون باز میکنن،، فحش دادن که جزو لاینفک کری خوندنشون هست،، آخرش هم درگیری.. اسم اینها رو نمیدونم چی میزارن

