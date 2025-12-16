دریافت 49 MB کد خبر 6691054 https://mehrnews.com/x39SN8 ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰ کد خبر 6691054 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰ جزییات کتک کاری محمد دانشگر و میلاد زکی پور در اهواز دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان در هنگام خروج از فرودگاه به دلیل فحاشی یک هوادار اهوازی با او وارد درگیری فیزیکی شدند. کپی شد مطالب مرتبط چالشها و حواشی یک انتخاب مهم؛ از سرود تیم ملی در جام جهانی چه خبر؟ استقلال چطور مقابل خیبر متوقف شد؟ سپاهان چگونه از قعر به صدر رسید/ نویدکیا و روزهای طلایی در نصف جهان برچسبها محمد دانشگر میلاد زکی پور لیگ برتر فوتبال ایران
نظر شما