خبرگزاری مهر - گروه هنر- علیرضا سعیدی؛ بهره مندی از محصولات مختلف تولید شده فرهنگی و هنری در رویدادهای مهم ورزشی دنیا به ویژه در یکی دو دهه اخیر نه تنها در «حاشیه» نیستند بلکه به عنوان فرآیندی مهم و موثر در «متن» قرار گرفته‌اند. به شکلی که دست اندرکاران برگزاری این رویدادها و همچنین کشورهایی که میزبانی را به عهده گرفته‌اند، تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا به واسطه حضور پرتعداد مخاطبانی که از اقصی نقاط دنیا به مقصد کشور میزبان سفر می‌کنند، فضایی ایجاد کنند تا هم در حوزه درآمدزایی، هم درحوزه جذب اسپانسر و هم در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای شرایط تاثیرگذارتری برای دیده شدن آن رویداد فراهم شود.

مسیری که در برگزاری مسابقات المپیک و مسابقات جام جهانی فوتبال این سال‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به جریانی شده که نحوه معرفی، ارائه و انتشار مطالب مرتبط با این موضوع بعد از اتفاقات اصلی رویداد، تقریباً در ردیف اصلی ترین حواشی جای گرفته‌اند. فضایی که در حوزه «موسیقی» نیز نمود عینی خود را نشان داده و مخاطبان و رسانه‌های مختلف همواره در صدد کشف و انتشار اخبار و گزارش‌هایی هستند که می‌دانند مخاطب نیز از دنبال کردن آنها استقبال می‌کند.

این فرآیند طی این سال‌ها به واسطه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شدت دچار نوسان است و گاه و بیگاه شاهد انتشار خبرهای پرحاشیه ای در این زمینه هستیم. نحوه انتخاب هنرمندان و گروه‌ها و آثاری که قرار است به واسطه همراهی و حمایت ستاد برگزاری رویداد، کشور میزبان و تیم‌های شرکت کننده ارائه شوند نیز تبدیل به فرایندی جالب توجه در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای شده که این قاعده در کشورمان نیز مستثنی نیست. مخاطبان چنین اخباری فارغ از حواشی و اطلاعاتی که درباره انتخاب خواننده رسمی جام جهانی در بخش‌هایی چون «افتتاحیه»، «قرعه کشی» و … منتشر می‌شود، پیگیر نحوه انتخاب و معرفی خواننده رسمی آهنگ تیم کشور خودشان به ویژه در مسابقات جام جهانی فوتبال هستند.

راهی پرفراز و نشیب که اتفاقاً در جریان حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی به ویژه در یکی دو دوره قبل وارد حواشی زیادی شد و طرفداران این رشته ورزشی که سال هاست دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اتفاق ورزشی دانست، منتظرند تا اخبار جدیدی در این زمینه در فضای رسانه‌ای مخابره شود. مسیری که با ورود انواع و اقسام بسترهای مختلف دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارد و دیر یا زود مشخص می‌شود که چه اتفاقاتی در پس و پیش پرده این جریان قرار گرفته است. آنچنان که در همین ۲ دوره اخیر شاهد بودیم که چه حواشی متعددی برای انتخاب و معرفی خواننده رسمی کشورمان در مسابقات جام جهانی در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مخابره شد.

اگر بخواهیم کمی به ماجرای انتخاب خواننده تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی جزئی‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که فرایند انتخاب و معرفی اگرچه در این سال‌ها به واسطه مصاحبه‌ها، نقل قول‌ها و انتشار اخبر از مراجعی چون فدراسیون فوتبال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ملی و گزاره‌های رسانه‌ای منتشر شده در خبرگزاری‌ها شرایط منظم تری به خود گرفته اما هنوز ابهاماتی در حوزه فرآیند انتخاب وجود دارد که به طور کامل مشخص نمی‌کند بالاخره چه مرجعی باید معرفی کننده نهایی خواننده تک آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان باشد. چرا که در این سال‌ها به قدری دچار تشتت آرا و البته انتشار مواضع محتلف خوانندگان در این زمینه بودیم که نمی‌توان درباره این فرآیند به قطعیت مشخصی رسید.

براساس پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام گرفته و طبیعتاً هم نمی‌توان آن را مسیر قطعی شده‌ای دانست، گویا مسیر تولید و معرفی آثار موسیقایی در کشور ما این شکل است که براساس توافقی که میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان انجام می‌گیرد، آثار موسیقایی و خواننده مورد نظر ابتدا به عنوان پیشنهاد از سوی وزارت ارشاد معرفی می‌شود و پس از این روند، گزینه مورد نظر در کارگروهی که با محوریت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با حضور دیگر نهادهای مرتبط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصمیم‌های نهایی اتخاذ و مراتب تصمیم گیری‌ها به وزات ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌شود. فرآیندی که در سال‌های اخیر نشان داده آنچه در وزارت ارشاد به توافق انجامیده اجرایی نیز شده است.

در این فرآیند نامه‌ای رسمی از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان به فیفا و کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ارسال خواهد شد که بر اساس آن یک تا چهار قطعه موسیقایی مجزا برای پخش در «حین تمرینات قبل از بازی اصلی»، «شادی پس از گل» و «خروج از زمین بازی» در نیمه اول و «پایان بازی» انتخاب و به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

در همین راستا امیرمهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال کشورمان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تازه‌ترین اقدامات انجام گرفته درباره انتخاب خواننده سرود یا تک آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی پیش رو توضیح داد: رایزنی‌های لازم در این زمینه همچون ادوار گذشته با مقام‌های مسئول انجام گرفته تا سرودها و آثار موسیقایی مناسب درجهت معرفی تاریخ، فرهنگ و هنر در شأن ایران عزیز داشته باشیم.

وی افزود: در این مسیر برخی از مدیران و مسئولات مرتبط با این موضوع در وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلساتی را برگزار کردند تا طی روزهای آینده درباره ماجرای انتخاب خواننده سرود رسمی تیم ملی فوتبال در جام جهانی تصمیم گیری نهایی شود و بتوانیم به واسطه موسیقی، شکوه ایران و ایرانی را در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به رخ بکشیم.

اظهارت سخنگوی فدراسیون فوتبال کشورمان گرچه هنوز از به نتیجه نرسیدن مدیران مرتبط با فرآیند انتخاب خواننده و تک آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان خبر می‌دهد، اما باید دید که طی روزهای پیش رو در همین چند ماه باقی مانده به مسابقات جام جهاتی که طبیعتاً از حال و هوای بسیار متفاوت و ویژه‌تری برخوردار خواهد بود نام کدام هنرمند یا گروه موسیقایی به عنوان خواننده رسمی سرود تیم ملی فوتبال کشورمان به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

فرآیندی که طی دوره‌های گذشته با فراز و نشیب‌های بسیار فراوانی مواجه شد و فضایی را ایجاد کرد که موضوع نحوه انتخاب، تضمین برای اجرای سرود رسمی در استادیوم محل برگزاری مسابقه تیم ملی، معرفی و کیفیت آثار مرتبط با این موضوع چه در حوزه خوانندگی و محتوایی و چه نحوه انعقاد قراردادهای مالی با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است. درباره نحوه فعالیت‌های فرهنگی فدراسیون فوتبال کشورمان و دیگر نهادهای مرتبط با این موضوع در قبل و حین برگزاری مسابقات همواره حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود در حالی که این بار باید در شرایط منسجم‌تر، منظم‌تر و برنامه ریزی شده‌تری به نسبت دوره‌های قبل، برای این رویداد بسیار مهم برنامه ریزی شود چون معمولاً در جریان برگزاری مسابقات شاهد رفتارهای دوگانه‌ای از سوی کشور میزبان هستیم و در مواقعی شاهد بودیم که به جای پخش ترانه‌های رسمی از ترانه‌های خواننده‌های غیرمجاز و یا به اصطلاح لس‌آنجلسی استفاده می‌شود و با توجه به برگزاری این دوره جام جهانی در ایالات متحده آمریکا این رفتار دور از انتظار نیست.

در هر حال بهتر است این فرایند به نحوی تنظیم شود که این بار هموطنان ما قبل و بعد از برگزاری مسابقه‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی که امید می‌رود با موفقیت حداکثری همراه باشد، تنها شاهد پخش سرود جاودانه «برطبل شادانه بکوب» یا «ورزشکاران نام آوران، دلاوران» نباشند که همچنان تبدیل به یکی از مهم‌ترین آهنگ‌های موسیقایی مرتبط با مسابقات فوتبال باشد.