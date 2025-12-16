استقلال چطور مقابل خیبر متوقف شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و خیبر خرمآباد در چارچوب رقابتهای لیگ برتر روز دوشنبه ۲۴ آذر با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ مسابقهای که اگرچه استقلال مالکیت و موقعیتهای بیشتری داشت، اما خیبر با نمایش جنگنده و دوندگی بالا توانست امتیاز ارزشمندی از این دیدار کسب کند.
استقلال در این مسابقه با ۵۹.۹ درصد مالکیت توپ کنترل بیشتری روی جریان بازی داشت و با ثبت ۱۲ شوت که ۶ ضربه آن در چارچوب بود، بارها دروازه حریف را تهدید کرد. آبیپوشان همچنین با ۳۸۲ پاس و دقت پاس ۷۷.۷ درصدی نشان دادند که گردش توپ بهتری نسبت به حریف دارند. امید گل استقلال در این دیدار ۱.۷۷ ثبت شد که بیانگر خلق موقعیتهای خطرناکتر از سوی این تیم است.
در مقابل، خیبر خرمآباد با وجود مالکیت کمتر توپ (۴۰.۱ درصد) عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. این تیم با ۷ شوت و ۳ شوت در چارچوب توانست یکی از موقعیتهای خود را به گل تبدیل کند. امید گل خیبر ۱.۱۲ بود که نشان میدهد شاگردان این تیم با استفاده بهینه از فرصتها به گل دست یافتند.
از نظر فیزیکی، خیبر عملکرد بهتری داشت و با ۵۵.۶ درصد موفقیت در نبردها نسبت به استقلال که ۴۴.۴ درصد موفقیت ثبت کرد، برتری خود را در درگیریهای میانه میدان نشان داد. استقلال در این بازی ۷ خطا و خیبر ۹ خطا مرتکب شدند و هر دو تیم بدون کارت قرمز بازی را به پایان رساندند؛ آبیها ۳ کارت زرد و خیبر ۲ کارت زرد دریافت کردند.
در نهایت، این دیدار با وجود برتری نسبی استقلال در آمار تهاجمی و مالکیت توپ، با تساوی خاتمه یافت؛ نتیجهای که برای خیبر خرمآباد ارزشمند و برای استقلال به معنای از دست رفتن دو امتیاز خارج از خانه بود.
