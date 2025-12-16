آغاز حرکت کاروان امدادرسانی از مصر به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کاروان شماره ۹۵ حامل کمکهای بشردوستانه امروز از سمت مصری گذرگاه رفح به حرکت درآمدند تا وارد نوار غزه شوند. این اقدام در چارچوب تلاشهای امدادی مستمر برای تأمین نیازهای اساسی ساکنان نوار غزه صورت میگیرد.
رسانههای مصری گزارش دادند که تیمهای هلال احمر مصر در شرایط آب و هوایی سخت به کار خود ادامه میدهند تا از رسیدن کمکهای بشردوستانه به داخل نوار غزه اطمینان حاصل کنند.
بر اساس اعلام رسانههای مصری، کاروان ۹۵ که بخشی از مجموعه کاروانهای امدادی ارسالی به غزه است، شامل هزاران تن مواد امدادی، سرپناه و سوخت است که هدف آن تأمین نیازهای فزاینده مردم نوار غزه در سایه شرایط انسانی دشوار است.
حرکت این کاروان در چارچوب طرح امداد رسانی به غزه است که توسط هلال احمر مصر راهاندازی شده است. اولین کاروانهای این طرح در ۲۷ ژوئیه گذشته حرکت کردند و هزاران تن کمکهای متنوع شامل مواد غذایی اساسی، آرد، شیر خشک، لوازم پزشکی، داروهای درمانی، لوازم بهداشتی شخصی و همچنین مقادیری سوخت را حمل میکردند.
پس از گذشت بیش از دو ماه از توافق آتشبس در نوار غزه، کمکهای بشردوستانه وارد شده به نوار غزه همچنان بسیار کمتر از سطح نیازهای واقعی است و این شرایط، اوضاع انسانی دشواری را به ساکنان غزه تحمیل میکند که در نتیجه جنگ، گرسنگی و بیماری و همچنین شرایط آب و هوایی سختیهای زیادی را متحمل میشوند.
با وجود تعهدات بینالمللی برای افزایش کمک به غزه، واقعیت میدانی نشان میدهد که محدودیتهای رژیم صهیونیستی مانع از ورود مواد حیاتی به غزه میشود و توانایی کامیونها را برای پوشش حداقل نیازهای اساسی محدود میکند.
