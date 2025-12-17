تب سفر به مقاصد خارجی بالا گرفت؛ عید ۱۴۰۵ کجا برویم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر به کشورهای خارجی فرصتی را به شما میدهد تا چیزهایی را تجربه کنید که تاکنون در زندگی خود به چشم ندیدهاید. از شکوفههای گیلاس در بهار گرفته تا حیات وحش آفریقای جنوبی یا گشت زدن در خیابانهای دوست داشتنی پاریس و حتی دیدن آکروپلیس در یونان، سفر به کشوری جدید میتواند حال و هوای این روزهای شما را به طور کلی تغییر دهد؛ اما بدون تعارف، عید کجا بریم که خوش بگذره؟ در ادامه به مقاصد محبوب برای سفر در عید ۱۴۰۵ اشاره میکنیم. همراه ما باشید.
آفریقای جنوبی؛ هوای خوب و دیدن حیات وحش
در روزهایی که بسیاری از شهرهای دنیا هنوز درگیر سرمای زمستان هستند، آفریقای جنوبی آفتابی ملایم و نسیمی آرامشبخش دارد. پس شرایط آبوهوایی خوبی برای سفر در اوایل بهار و عید نوروز وجود دارد. توصیه میکنیم از مناظر دیدنی کیپتاون و دامنههای باشکوه تِیبِل مانتن بازدید کرده یا در ساحل بلوبرگسترند آبتنی کنید و آفتاب بگیرید.
دیدار از پارک ملی کروگر نیز فرصتی کمنظیر است تا حیات وحش را از نزدیک ببینید. در این پارک میتوانید حیواناتی را ببینید که تا حالا در زندگی خود ندیدهاید! شیر، فیل، یوزپلنگ، زرافه، گورخر، اسب آبی و مورچهخوار بخشی از حیات وحش بیمانند این پارک هستند.
ژاپن؛ سفر به کشور ساموراییها و ساکوراها
سفر به ژاپن در نوروز پر از زیباییهای طبیعی و فرهنگی است که هم برای دیدن جذاب هستند و هم حال و هوای عید را بیشتر حس میکنید. اوایل بهار در ژاپن فصل شکوفههای گیلاس یا همان ساکورا شروع میشود و شهرها و پارکها رنگی از صورتی و سفید به خودشان میگیرند. این منظرهها بهخصوص در شهرهایی مثل توکیو، کیوتو و هیروشیما فوقالعاده زیبا هستند و عکاسی از آنها و قرار دادنشان در پیج اینستاگرام، یادآور خاطراتی شیرین خواهد بود.
جشن مرتبط با این فصل، هانامی است. هانامی به معنای «تماشای گلها» است و مردم ژاپن در پارکها و فضاهای باز جمع میشوند تا شکوفههای گیلاس را ببینند و زیر درختان پیکنیک برگزار کنند. بد نیست شما به مردم محلی بپیوندید تا تجربه جالبی را به دست آورید. سپس میتوانید از غذاهای محلی مثل سوشی و رامِن لذت ببرید یا به مراکز اسپا بروید.
فرانسه؛ بوی قهوه و کروسان در کوچههای پاریس
پاریس را همه با کافههای دلنشین و قدمزنی کنار رود سن میشناسند که حال و هوای رمانتیک و متفاوتی دارد. هوا در این فصل بسیار خوب است و در کوچهها یا بوی قهوه یا کروسان تازه یا گلهای لاله احساس میشود. اگر هم عاشق تاریخ و هنر هستید، موزه لوور و قلعه ورسای را ببینید. حتماً از برج ایفل با پسزمینه زیبا از شکوفههای گیلاس عکسهای یادگیری بگیرید.
از محلههای هنری مثل مونمارتر با کوچههای پیچ در پیچ و خانههای رنگارنگ دیدن کنید. از طرفی، میتوانید سوار قایقهای رود سِن شوید و از منظره پلهای تاریخی و برج ایفل لذت ببرید یا در باغ لوکزامبورگ قدم بزنید و از شکوفههای بهاری عکس بگیرید. برای شبها، لذت بردن از موسیقی خیابانی و رفتن به یک رستوران شیک را از دست ندهید.
ویتنام؛ رنگ و طعم نوروز در سرزمین اژدها
سفر به ویتنام در نوروز مثل باز کردن پنجرهای به دنیایی پر از رنگ، بو و زندگی است. در این فصل، هوا مطبوع و بهاری است و میتوانید بدون تحمل رطوبت شدید تابستان یا سرمای زمستان، در شهرهای هانوی و هوشیمین قدم بزنید. خیابانهای پرجنبوجوش، بازارهای محلی و کافههای کنار رودها ماهیت اصلی ویتنام را به نمایش میگذارند. عطر ادویههای تازه و غذای خیابانی مثل فو و بانمی اشتهای شما را تحریک میکند.
طبیعت ویتنام در نوروز شکوفا و زنده است. خلیج هالونگ به خاطر آبهای فیروزهای و جزایر صخرهای معروف است و تصویری از آرامش و عظمت طبیعت را نشان میدهد شما میتوانید با قایقهای سنتی در آن گشتوگذار کنید. مناطق کوهستانی مثل ساپا با مزارع برنج پلکانی و روستاهای محلی در شمال ویتنام نیز فرصت خوبی برای آشنایی با زندگی مردم بومی و فرهنگ محلی هستند.
اسپانیا؛ در آغوش گرفتن روح و شور زندگی
نوروز در اسپانیا تجربهای است که سرزندگی به همراه دارد. خیابانهای مادرید و بارسلونا در این فصل پر از نور و انرژی بهاری هستند. شما میتوانید در میدانهای تاریخی قدم بزنید و در کافههای کوچک قهوه و چوروس یا بامیه اسپانیایی تازه بخورید. در این بین، فرصت دیدن معماری قدیمی و زندگی مدرن شهر را هم خواهید داشت. نسیم ملایم دریای مدیترانه، پیادهروی کنار ساحل و تماشای غروب طلایی بارسلون باعث میشوند تا تمامی دغدغههایتان را فراموش کنید.
بخش مهمی از جذابیت اسپانیا به بازارهای رنگارنگ و موسیقی زنده فلامنکو مربوط است که شما را در دل زندگی اسپانیایی میبرد. بازار بوکریا در بارسلونا برای خوردن مواد غذایی محلی و میوههای تازه فوقالعاده است.
چین؛ قدم زدن در میان تاریخ و فرهنگ کهن
سفر به چین در نوروز مثل قدم گذاشتن در دل هزاران سال تاریخ و فرهنگ زنده است. در این فصل، هوا در بیشتر مناطق معتدل و مناسب گردش است، پس میتوانید ساعتها در خیابانهای پکن یا شانگهای قدم بزنید. بازدید از دیوار بزرگ چین و شهر ممنوعه تجربهای فراموشنشدنی است. نگاهتان به چشمانداز کوهها و طبیعت اطراف این جاذبهها میافتد و با خود میگویید مگر میشود انسان خالق چنین عظمتی باشد؟
بازارهای محلی پر از محصولات دستساز، چایهای سنتی و خوراکیهای محلی هستند و فرصت خوبی برای خرید بهترین سوغاتی خواهند بود.
یونان؛ سفر در عید به سرزمین خدایان
یونان از آن مقاصد خارجی فوقالعاده خاص است که هیچ وقت فراموشش نمیکنید. بازدید از آکروپولیس و پارتنون (پرستشگاه آتنا الهه عقل و خرد و جنگ) در آتن به شما تصویر کاملی از تاریخچه قدیمیترین تمدن باستانی در تاریخ غرب را میدهد. از طرفی، به دیدن موزه آکروپولیس بروید که مجسمهها و کتیبههای برجسته آن داستانهای خدایان و قهرمانان یونانی را روایت میکنند.
نوروز در یونان با جشنهای «پرزونا» در آتن شور و شوق زیادی به شهر میدهند. شرکت در این مراسم و چشیدن طعم غذاهای محلی همچون موساکا و باقلوای یونانی نیز فرصتی برای درک عمیقتر فرهنگ و سبک زندگی یونانیان است. همچنین، در پایان سفرتان پیشنهاد میکنیم سوغاتی معروف یونانی به نام ماتی (چشم نظر) را به همراه زیتون بخرید و همراه خود بیاورید.
برای سفرهای نوروزی به مقاصد خارجی چمدانهای خود را ببندید
سفر در عید مانند باز کردن دروازهای به دنیایی متفاوت است که چشم، گوش و قلبتان را همزمان درگیر میکند و خاطرهای ماندگار به جای میگذارد. با این حال، توصیه میکنیم به سراغ آژانسهای مسافرتی معتبر بروید که تورهای مناسب و پاسخگویی قوی دارند. با انتخاب یک آژانس مسافرتی مناسب میتوانید سفرتان را بدون نگرانی و دغدغه برنامهریزی کنید و از هر ثانیه آن لذت ببرید. آژانس هوایی ققنوس با نیم قرن تجربه میتواند میزبان خوبی برای سفر شما باشد.
