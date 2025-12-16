از دانشگاه تهران تا زندگی انقلابی؛ «قصه آن دختر شیراز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قصه آن دختر شیراز» نوشته زینب مولایی، کتابی ۲۵۶صفحه‌ای از مجموعه همسران و داستان زندگی فاطمه چمن‌خواه، همسر سردار حسین نجات است که به تازگی از سوی نشر مرز و بوم به بازار نشر رسیده است.

داستان از جایی آغاز می‌شود که فاطمه چمن‌خواه در تهران دانشجو است و با شروع اعتصابات دانشگاه‌ها به شیراز بازمی‌گردد. در همین حین خانواده‌اش خبر آمدن خواستگاری را به او می‌دهند. فاطمه ابتدا مخالفت می‌کند اما چون پدرش در رودربایستی قرارگرفته است، جلسه خواستگاری برگزار می‌شود و سرانجام سردار نجات و فاطمه چمن‌خواه به دلیل نقاط مشترک زیادی که داشتند، ازدواج می‌کنند.

نکته جالب توجه، مقدمات مراسم ازدواج آن‌ها است که حال و هوای آن دوران را به خوبی نشان می‌دهد. در بخشی از کتاب به این موضوع اشاره می‌کند که فاطمه چمن‌خواه و سردار نجات، برای اینکه آیه‌ای از قرآن را روی کارت عروسیشان چاپ کنند، به چندین چاپخانه سر می‌زنند اما پس از جست‌وجوی زیاد، تنها یک چاپخانه آن هم در شرایطی که اسمی از چاپخانه برده نشود، این کار را پذیرفت.

در این کتاب به مقوله کشف حجاب و نگاه مدارس و دانشگاه‌ها به بانوان باحجاب توجه به خصوصی شده است. در بخشی از کتاب درمورد وضعیت آن دوران از زبان فاطمه چمن‌خواه می‌خوانیم:

دوست داشتم من هم حجاب داشته باشم. اما مدرسه خیلی ما را اذیت می‌کردند. در مدرسه سه نفر بودیم که روسری کوچکی داشتیم. یکی از ما که پشت در مدرسه از ترس تحقیرها و توهین‌ها حجابش را برمی‌داشت، می‌ماندیم من و یک نفر دیگر. همیشه از سر صف فرار می‌کردیم. از ترس مدیرمان که آدم بددهان و بداخلاقی بود. گاهی که چشمش به ما می‌افتاد، از سکویی که بالا ایستاده بود فریاد می‌زد: «آهای شما دوتا، اون لطه رو از روی سرت بردار.» یعنی آن حجابی که به سرت بستی آن‌قدر کثیف و نجس است. خیلی بهمان برمی‌خورد. تحقیرها اذیتمان می‌کرد، اما حاضر نبودیم با تمام این توهین‌ها و تحقیرها دست از چیزی که به آن معتقد بودیم و به آن علاقه داشتیم برداریم.

فاطمه چمن‌خواه و حسین نجات، در طول زندگی خود علاوه بر علم آموزی، نقش مهمی در فعالیت‌های انقلابی داشتند. این زوج در طول زندگیشان با فعالیت‌های فرهنگی و امنیتیشان، خدمت بزرگی به امام و انقلاب کرده‌اند و همچنان نیز به فعالیت خود در این راستا ادامه می‌دهند.

این کتاب برای علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی انقلاب، روایت زندگی همسران فرماندهان و همچنین پژوهشگران حوزه زنان و انقلاب اسلامی جذاب و خواندنی است.