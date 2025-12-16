برگزاری رویدادهای ورزشی ملی در روددره فرحزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تشریح آخرین وضعیت بهرهبرداری، ایمنی و ساماندهی اجتماعی رود دره فرحزاد از بهبود محسوس شرایط این محدوده و افزایش حضور خانوادهها و شهروندان خبر داد.
وی با بیان اینکه نیروهای نگهبانی و خدمات شهری بهصورت شبانهروزی دررود دره فرحزاد مستقر هستند، گفت: در این محدوده، پایش میدانی بهصورت مستمر و بدون وقفه انجام میشود. در هفته جاری نیز همزمان با بازدیدهای جهادی و در آستانه افتتاح فاز دوم پروژه، بازدیدهای میدانی از ساعات ابتدایی صبح تا عصر انجام شده و پس از آن نیز نیروهای نگهبانی در محل حضور دارند.
رضوی با اشاره به وجود باغهای شخصی مجاور رود دره فرحزاد اظهار کرد: در حاشیه این رود دره، چندین باغ با مالکیت خصوصی قرار دارد که شهرداری از نظر قانونی اجازه ورود یا مداخله مستقیم در آنها را ندارد. متأسفانه در برخی از این باغها، حضور افراد متفرقه یا افرادی که بهصورت موقت اقدام به برپایی چادر کردهاند، مشاهده شده است. این موضوع در بازدید اخیر با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران مطرح و مقرر شد موضوع تملک برخی از این باغها و همچنین تعامل با مالکان از طریق مناطق شهرداری با جدیت دنبال شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر محدودیتهای قانونی شهرداری در این زمینه تصریح کرد: به دلیل خصوصی بودن این املاک، شهرداری امکان ورود، نظافت یا برخورد مستقیم در داخل باغها را ندارد؛ با این حال در فضاهای عمومی رود دره، نیروهای نگهبانی و خدمات شهری با هرگونه حضور ناهنجار از جمله استقرار افراد دارای اعتیاد، روشن کردن آتش یا اشغال فضاهای عمومی، برخورد قانونی و محترمانه داشته و از ادامه حضور آنها جلوگیری میکنند. این برخوردها بدون درگیری فیزیکی و صرفاً در چارچوب تذکر و هدایت افراد به خارج از محدوده عمومی انجام میشود.
رضوی با بیان اینکه امروز شاهد بازگشت زندگی اجتماعی به رود دره فرحزاد هستیم، گفت: در حال حاضر، خانوادهها بهصورت روزانه از این فضا برای ورزش صبحگاهی و فعالیتهای تفریحی استفاده میکنند. برنامههای منظم ورزشی بانوان، فعالیتهای گروهی خانوادگی و رویدادهای فرهنگی با هماهنگی شهرداری مناطق در این محدوده برگزار میشود. در مناسبتهایی همچون ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامههای فرهنگی و پذیرایی در بخشهای مختلف رود دره برگزار شده است که با استقبال شهروندان همراه بود و نشاندهنده افزایش احساس امنیت و اعتماد عمومی است.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در ادامه از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی خبر داد و افزود: در ماه آینده، مسابقات دوچرخهسواری کوهستان با محوریت طبیعتگردی و با هماهنگی فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران دررود دره فرحزاد برگزار خواهد شد. همچنین برنامهریزی برای برگزاری مسابقات کوهپیمایی از رود دره فرحزاد تا امامزاده داوود (ع) با همکاری فدراسیون دوومیدانی در حال انجام است. بدیهی است برگزاری چنین رویدادهایی بدون تأمین امنیت، ایمنی و ساماندهی اجتماعی امکانپذیر نیست.
