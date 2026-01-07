به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این رویداد نخستین برنامه ورزشی در سطح ملی در رود دره فرحزاد است، اظهارداشت: با همکاری فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران و هیئت دوچرخهسواری استان تهران، یک دوره مسابقات آزاد دوچرخهسواری کوهستان در روز جمعه ۱۹ دی ماه در رود دره برگزار خواهد شد.
وی داد: استقبال خوبی از این مسابقات صورت گرفته و ورزشکارانی از سراسر کشور، از جمله اعضای تیم ملی دوچرخهسواری کوهستان در ردههای بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برای شرکت در این رقابت ورزشی اعلام آمادگی کردهاند.
ناظم رضوی تأکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که این رویداد به بهترین شکل ممکن برگزار شود، چرا که برگزاری این مسابقه، نقطه آغاز اتفاقات مثبت و ماندگار در رود دره فرحزاد خواهد بود. پس از این رویداد، این محدوده به یک مسیر دائمی دوچرخهسواری کوهستان مجهز میشود تا دوچرخهسواران بتوانند بهصورت مستمر از آن استفاده کنند. همچنین این فضا بهعنوان یک مرکز آموزشی و تفریحی دوچرخهسواری کوهستان در ردهها و مدلهای مختلف در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: در نهایت، رود دره فرحزاد به مرکزی برای ارائه تفریحات مرتبط با محیط زیست و طبیعت تبدیل خواهد شد که با فاصلهای نزدیک و در دل شهر، امکان بهرهمندی شهروندان از طبیعت را فراهم میکند. با افتتاح فاز دوم این پروژه، بهطور طبیعی شاهد اتفاقات بزرگتر و موثرتری در این حوزه خواهیم بود.
وی درباره نحوه اجرای این برنامه گفت: اجرای این رویداد با همکاری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و هیئت دوچرخهسواری استان تهران انجام میشود و فدراسیون دوچرخهسواری نیز نقش نظارتی بر فرآیند کلی را بر عهده دارد. تماشای این مسابقات برای عموم آزاد است و شهروندان میتوانند از نزدیک شاهد این رقابتها باشند.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این دوره مسابقات، دورههای آموزشی دوچرخهسواری کوهستان بهصورت آزاد و رایگان برای عموم برگزار خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی و برگزاری موفق مسابقات، با افتتاح فاز دوم، انتخابی تیم ملی نیز با همکاری فدراسیون دوچرخهسواری در رود دره فرحزاد برگزار و این رویداد در تقویم مسابقات سطح یک و ملی کشور قرار خواهد گرفت.
نظر شما