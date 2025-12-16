به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه به منظور صدور آرا وحدت رویه برگزار شد.

در این جلسه که صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه برگزار شد، طلاب گروه فقه و قضا مدرسه خارج تخصصی قم به عنوان میهمان حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه ضمن خوش آمدگویی به مدعوین حاضر در جلسه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد، حضرت می‌فرمایند: اَلا وَ اِنَّ اَعْقَلَ النّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ فَاَطاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصاهُ وَعَرَفَ دارَ اِقامَتِهِ فَاَصْلَحَها وَ عَرَفَ سُرْعَةَ رَحیلِهِ فَتَزَوَّدَ لَها؛ بدانید که عاقل‌ترین مردم کسی است که پروردگارش را بشناسد و از او پیروی کند، دشمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانی کند، جایگاه ابدی خود را بشناسد و آن را آباد کند و بداند به زودی به آنجا سفر خواهد کرد و برای آن، توشه بردارد.

وی در تشریح این مطلب گفت: امروز در جامعه با مسائلی مواجه هستیم که موضع گیری نسبت به آنها برای فرد فرد ما که پیرو مکتب اسلام و تشیع هستیم لازم و ضروری است، دشمن با توسل به شایعات و حرف‌های بی‌اساس به دنبال بهره برداری و ایجاد اختلاف در جامعه برای دستیابی به اهداف شوم خویش است، لذا انسان‌های دارای فکر و اندیشه که اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند با بصیرت و آگاهی این مسائل را برای مردم تبیین نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مسائلی که در جامعه مورد تاکید مقام معظم رهبری است ایجاد وحدت، یگانگی، همدلی و همراهی است، لذا با توسل به وحدت و همدلی باید در برابر نقشه‌های دشمن که با صرف هزینه‌های سنگین و سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بین آحاد مردم و همچنین حاکمیت است؛ هوشیار بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال این است که از شکاف و چندگانگی بین مردم نهایت استفاده را در جهت منافع خود ببرد، اظهار کرد: متأسفانه برخی عناصر بی‌بصیرت داخلی و رسانه‌ها، دانسته یا نادانسته از سر جهالت و ناآگاهی در زمین دشمن بازی می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ با وجود تمامی مشکلات که غیرقابل انکار است، اما مردم باید آگاهی داشته باشند که خدای ناکرده در مسیر دشمن حرکت نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خوب قوه قضائیه در مبارزه با فساد و اجرای عدالت تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم عده‌ای از بدخواهان در خارج از مرزها و برخی نیز در داخل کشور همسو با دشمنان و عدالت گریزان به انحاء مختلف به دنبال ایجاد شکاف و بدبین کردن مردم نسبت عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد هستند؛ با نسبت‌های ناروا و شایعات مسئولین قوه قضائیه را در مظان بعضی از مسائل قرار می‌دهند تا اثرات احکام صادره و خدمات بی شائبه دستگاه قضائی را در جامعه کمرنگ جلوه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: وظیفه قوه قضائیه مبارزه همه جانبه با فساد و مقابله با کسانی است که در جامعه به دنبال اختلاف افکنی و ایجاد فساد در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف هستند و ضمن مسموم کردن فضا به دنبال تضعیف و تخریب قوه قضائیه و به ویژه ریاست قوه هستند، قطعاً وقتی قوه قضائیه در این زمینه ورود می‌کند عده‌ای در مقابل این حرکت با ایجاد شایعه و نسبت‌های ناروا می‌ایستند.

وی تاکید کرد: همه ارکان قوه قضائیه طبق قانون و شرع مقدس اسلام بر اساس وظیفه ذاتی که برعهده دارد عمل می‌کنند، لذا مردم، فرهیختگان و مسئولین در حوزه‌های مختلف در برابر این شایعات هوشیار باشند چرا که دشمن پشت پرده این اتفاقات قرار دارد و درصدد است بین مردم و قوه قضائیه، مردم و نظام شکاف و اختلاف ایجاد کند. امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت نماید بتوانیم در این دوره بسیار اثرگذار در مسیر اسلام و قرآن، آنگونه که شایسته است بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم.