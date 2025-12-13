به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، شنبه ۲۲ آذر ماه برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با بیان روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: حضرت می‌فرمایند: إیّاکم وَالتَّنَعُّمَ وَالتَّلَهِّیَ وَالفاکهاتِ؛ فَإِنَّ فی ذلِک غَفلَةً وَاغتِرارا، از نازپروردگی و خوش گذرانی و رفاه زدگی بپرهیزید؛ زیرا که اینها مایه غفلت و غرورند.وی در تشریح این مطلب با اشاره به شکاف طبقاتی در جامعه تصریح کرد: مساله اختلاف و شکاف طبقاتی در بیشتر جوامع به میزان و اندازه‌ای متفاوت وجود دارد؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ متأسفانه امروز شاهدیم فاصله بین فقیر و غنی در جامعه بسیار زیاد شده است، خداوند ان شاءالله ما را گرفتار رفاه‌زدگی نکنند و به همه ما توفیق بدهد بتوانیم در مسیر اسلام و قرآن حرکت کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه، با تاکید بر لزوم نظارت بر پرونده‌هایی که برای رفع نقص به محاکم ارسال می‌شود؛ تصریح کرد: به نظر می‌رسد، این مهم باید جزو وظایف رؤسای شعب و مدیران دفاتر باشد، البته روی این موضوع باید کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود سازوکار آن به چه شکل، کارایی بیشتری دارد.

وی با اشاره به اهمیت مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای تکمیل سامانه سمپ از حیث بررسی جامع عملکردی به ویژه درخصوص علل نقض آرا اظهار داشت: تکمیل سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه و تسریع در امور ضروری است.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: عناوین پرونده‌ها برای ارائه آمار ماهانه و بررسی عملکرد شعب به صورت کامل و جامع به معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شود و ایرادات در خصوص پرونده‌های حل اختلاف، احاله، پذیرش و یا رد اعاده دادرسی احصا و برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر لزوم شناسایی آسیب‌ها و مزایای ارجاع هوشمند پرونده‌ها افزود: فرایند ارجاع پرونده‌های قضائی باید به نحوی صورت گیرد که موجب اختلال در امور نشود، لذا اشکالات فنی که در حوزه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به ویژه در خصوص پرونده‌های حل اختلاف وجود دارد شناسایی شود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه به کارگیری نیروی متخصص در حوزه فناوری در معاونت نظارت، یکی از موارد مهم به منظور ایجاد تحول در دیوان عالی کشور است، گفت: وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور باید جهت اتقان آرا ساماندهی شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه معاونین و رئیس دفتر دیوان عالی کشور، گزارش‌هایی از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.