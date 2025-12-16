به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران گفت: وقتی به همکاران بازنشسته نگاه میکنیم، در واقع آینده خودمان را در آئینه تلاش افرادی میبینیم که بیش از ۳۰ سال از عمر خود را با همت، غیرت و مسئولیتپذیری وقف خدمت به مردم و سازمان کردهاند.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریتهای شهرداری تهران اظهار کرد: شهرداری تهران بدون اغراق، در حوزه تنوع وظایف و میزان تأثیرگذاری بر زندگی مردم، سازمانی بینظیر است و این جایگاه حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان و پیشکسوتان آن است.
شهردار منطقه ۲۱ با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط با بازنشستگان افزود: حداقل انتظار همکاران بازنشسته این است که پس از پایان دوران خدمت، احساس جدایی از سازمان نداشته باشند. انتظار ما از معاونت برنامهریزی این است که با اهتمام جدی، زمینه تعریف فصل مشترک ارتباطی با بازنشستگان را فراهم کند.
امیدیان با اشاره به تجربیات گرانبهای بازنشستگان گفت: همکاران بازنشسته هر یک در حوزههای تخصصی خود منشأ اثر بودهاند و انتقال این تجربیات به نیروهای جوان میتواند مسیر رشد و یادگیری را کوتاهتر و مؤثرتر کند.
وی همچنین با توصیهای صمیمانه خطاب به بازنشستگان اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا به خانواده، کارهای عقبمانده و فعالیتهای اجتماعی مورد علاقه خود بپردازید و این دوران فراغت را مغتنم بشمارید.
شهردار منطقه ۲۱ با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ارشدی، از کارکنان فقید شهرداری، حضور فرزند ایشان در این مراسم را یادآور اهمیت قدردانی از زحمات گذشتگان دانست و تأکید کرد: یاد و نام همکارانی که دیگر در میان ما نیستند همواره باید گرامی داشته شود.
