به گزارش خبرگزاری مهر ، آیین تجلیل از همسران جانبازان بازنشسته شهرداری تهران، به مناسبت ولادت سرداران کربلا، با حضور معاونین شهردار، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، مدیر عامل و مدیران سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و شهرداران مناطق برگزار شد.

در این مراسم، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: زن ایرانی در تمام دوران از ابتدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در صحنه حضور داشته و این حضور و حمایت سبب شد انقلاب اسلامی شکل گیرد و جنگ را علیه دشمن متجاوز بعثی با تمام سختی ها و مشقت ها پشت سر بگذاریم.

الهام فخاری نماینده شورای شهر تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه تقدیر از همسران جانبازان بازنشسته بسیار کار نیکو و پسندیده ای است زیرا سر زندگی و شادابی همسران جانبازان کمک کرده تا ما امروز گردهم آییم، افزود: من به عنوان یک شهروند کوچک از زحمات جانبازان در دوران خدمت و از صبوری و بزرگ منشی همسران جانبازان قدر دانی می کنم و امیدوارم با راهنمایی، مشورت و تجربه اندوخته شما به عنوان یکی از سرمایه های شهر تهران با هم بتوانیم در سال های پیش رو وضعیتی عادلانه تر را در شهر بر قرار کنیم .

سید مهدی قاسمی، مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران هم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، از زحمات همسران جانبازان بازنشسته، تقدیر و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با ارائه خدمات مناسب، قدردان تلاش های همکاران جانباز و خانواده هایشان باشیم.

وی ادامه داد: طی مذاکراتی که با دکتر شجاع پوریان، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران داشتیم قرار شد کارت های رفاهی بازنشستگان شارژ شود تا این بازنشستگان معزز شهرداری تهران بتوانند از مجموعه های ورزشی طرف قرار داد شهرداری و مترو تا سقف مشخص شده به طور رایگان بهره مند شوند.

گفتنی است در پایان مراسم از تعدادی از همسران جانبازان بازنشسته شهرداری تهران تجلیل شد.