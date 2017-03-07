آیین تجلیل از نیم ‌قرن خدمت صادقانه پیشکسوتان مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم همایش تجلیل از نیم‌قرن خدمت صادقانه پیشکسوتان مدیریت شهری با عنوان وقتی طهران، تهران شد با سخنرانی دکتر قالیباف، شهردار تهران و مهندس مصطفی منتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و با حضور خانواده کارکنان شهرداری در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، قالیباف گفت: شهرداری تهران در مقابل شما عزیزان دو وظیفه دارد اول اینکه مجموعه شهرداری مجموعه ای زحمتکش است که خالصانه و صادقانه به مردم خدمت می کند، من معتقدم این مجموعه امانتی است که از دست شما و با فکر و ذهن شما که عمر خود را برای آن گذاشته اید و شهرداری را به این نقطه رساندید و به عنوان امانت به من سپرده شده و اینجا به شما قول می دهم از این امانت که ثمره عمر شما است با تمام توان دفاع کنم.

شهردار تهران در ادامه افزود: با توجه به اینکه فاصله حقوق و نیازمندی های افراد در جامعه اختلاف فاحشی دارد سعی کردیم کمک هزینه هایی را برای بازنشستگان شهرداری تهران داشته باشیم و با توجه به مصوبه مجلس در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سعی کردیم این قانون را از ابتدای سال ۹۶ در خصوص بازنشستگان شهرداری تهران انجام دهیم.

سپس منتظر المهدی مدیرعامل سازمان بازنشستگی گفت: در کشور حدود شش میلیون خانواده بازنشسته داریم و امروز به گواه همگان نشاط بازنشستگان شهرداری از همه بیشتر است.

وی ادامه داد: با توجه به قانون نمی توان حقوق ها را افزایش داد اما سازمان بازنشستگی شهرداری با ارائه کارت های باشگاه نشاط و تعالی، مزایا و خدمات بیشتری را به بازنشستگان ارائه مدهید تا این عزیزان احساس بازنشستگی نکرده و در جامعه فعال باشند.

مدیر عامل سازمان بازنشستگی در خصوص کارت های نشاط و تعالی گفت: کارت های نشاط و تعالی بستگی به حضور بازنشستگان در مسابقات و همایش های سازمان دارد و یا اگر بازنشسته ای مدرک تحصیلی را افزایش دهد یا اینکه صاحب نوه شود امتیازاتی به او اهداء خواهد شد و به همین ترتیب امکان استفاده او از مزایای سازمان بازنشستگی بیشنر خواهد شد.

منتظرالمهدی افزود : کارت های سبز رنگ به همه بازنشستگان اهداء شده است اما شرکت در مراسم های گوناگون از جمله پیاده‌روی دسته جمعی سبب بالا رفتن امتیاز و تغییر به کارتهای نقره‌ای رنگ و طلایی خواهد شد که به عنوان نمونه همین موضوع میتواند تخفیف ۹۰درصدی مجوعه پذیرایی شیان را برای بازنشستگان و نه نفر از بستگان به همراه داشته باشد.

در این مراسم همچنین از احمد جناب زاده رئیس کانون بازنشستگان شهرداری تهران به دلیل بیش از ۵۰ سال خدمت به همکاران شهرداری، محمود داداشی بازنشسته آتش نشان و پدر شهید آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو شهید امیر حسین داداشی، محمد سلطانی بازنشسته شهرداری تهران و پدر شهید آتش نشان حادثه پلاسکوشهید حسین سلطانی، حسن بیات بازنشسته شهرداری تهران و پدر شهید جاوید الاثرمدافع حرم شهید محمد رضا بیات، تیمور غیاثی بازنشسته شهرداری تهران و قهرمان رشته دو و میدانی ومدیر تیم های ملی دو و میدانی، علی رحیمیان اصفهانی بازنشسته شهرداری تهران وپدر صنعت خوراک دام طیور و آبزیان، فرهاد زمانی زاده؛ بازنشسته شهرداری تهران و آزاده دفاع مقدس، محمد فنایی بازنشسته شهرداری تهران و داور بین المللی فوتبال، مصطفی فیضیان بازنشسته شهرداری تهران به عنوان جهان دیده ترین بازنشسته شهرداری با صد سال سن و خانم ملکه رنجبر بازنشسته شهرداری تهران، بانوی سینمای ایران چهره محبوب سینما تجلیل به عمل آمد.