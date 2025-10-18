افزایش شمار قربانیان و مفقودین سیل مکزیک به ۱۲۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، طبق اعلام مقامات مکزیک، شمار قربانیان سیل ویرانگر هفته گذشته در بخشهای شرق و مرکزی این کشور به دست کم ۷۲ نفر افزایش یافته است.
همچنین به گفته مقامات، ۴۸ تن همچنان مفقود هستند. وِراکروز، واقع در ساحل شرقی مکزیک همچنان بیشترین قربانی و خسارت را داشته و تاکنون ۳۲ جانباخته گزارش کرده است. ایالت ایدالگو که با وراکروز هممرز است، با ۲۱ قربانی در رده دوم بیشترین تلفات قرار دارد.
وراکروز که در امتداد خلیج مکزیک واقع شده، با ریسک بالای بلایای طبیعی روبهرو است. روسیو ناله، فرماندار این ایالت، میگوید که دسترسی به سه شهر و ۳۷ ناحیه همچنان غیرممکن است. انتظار میرود که کلودیو شینباوم، رئیس جمهور مکزیک طی دو روز آتی به مناطق سیلزده سفر کند.
نظر شما