به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هماهنگکننده ملی دفاع مدنی مکزیک (CNPC) اعلام کرد که در پی بارشهای شدید از هفته گذشته در ایالتهای وراکروز، پوئبلا، هیدالگو، کرتارو و سن لوئیس پوتوسی سیل جاری شد، تاکنون ۶۴ نفر جان باخته و ۶۵ نفر مفقود شدهاند.
کلودیا شینبائوم پاردو، رئیسجمهور مکزیک در نشست خبری در کاخ ملی اعلام کرد که نیروهای امدادی برای یاریرسانی به شهروندان آسیب دیده از سیل در ایالتها بسیج شدهاند.
به گزارش رسانههای مکزیک، این بدترین فاجعه سیل در سالهای اخیر بوده که ۲۵۰ هزار نفر متاثر شده و ۵۰ هزار خانه آسیب دیده است.
