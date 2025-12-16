به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدابراهیم امینیان، مدیر کل حوزه مدیر عامل و هماهنگی امور استانهای این سازمان گفت: پیرو تأکیدات قبلی این سازمان و «دستور معاون اول رئیسجمهور» طی بخشنامه به مدیران صمت استانها برخورد قاطع با فروشندگان متخلف در آستانه شب یلدا را درخواست کرد.
مدیر کل حوزه مدیر عامل و هماهنگی امور استانها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان داشت: طی ابلاغ دستور معاون اول رئیس جمهور به نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی جهت برخورد قاطع با فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمیکنند، طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه در چارچوب «کارگروه اقدام مشترک» و با هدف حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمتها در آستانه شب یلدا اجرا خواهد شد.
امینیان اظهار کرد: کالاهای اساسی مورد توجه این نظارتها شامل انواع آجیل، میوه و شیرینی است و این نظارتها با طرحهای تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی از ۲۲ آذر و نیز «نمایشگاه به وسعت ایران» اتاق اصناف ایران از ۲۵ آذر همراه شده است.
وی تاکید کرد: مدیران کل استانها موظفند گزارش تصمیمات و اقدامات اجرایی خود را حداکثر تا سوم دیماه به معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت ارسال کنند.
