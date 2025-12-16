به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا، عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با اشاره به تجربههای اجرایی و مدیریتی سالهای گذشته اظهار کرد: استان گلستان به سطحی از بلوغ اداری رسیده که میتواند با اختیارات بیشتر، نقش مؤثرتری در راهبری توسعه خود ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام متمرکز اداری کشور افزود: یکی از باورهای جدی در حکمرانی جدید، افزایش اختیارات استانها و استانداران و تقویت پاسخگویی مقامات استانی است؛ موضوعی که در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و با رویکرد حکمرانی اداری دوسطحی مورد توجه قرار گرفته است.
پارسا با اشاره به نابرابری در توزیع منابع مالی اظهار کرد: در حالی که تهران بیش از ۵۰ درصد درآمدهای عمومی کشور را تأمین میکند، بسیاری از استانها سهمی کمتر از یک درصد دارند، اما در زمان توزیع اعتبارات باید شاخص نیاز، ظرفیت و عملکرد هر استان مبنا قرار گیرد،
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ادامه داد: اعتبارات استانی باید متناسب با نیازهای واقعی مناطق و با هدف توسعه متوازن تخصیص یابد و رشد بودجه هر استان به رشد عملکرد و توان درآمدزایی همان استان گره بخورد.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: با توجه به افزایش هزینهها و کاهش منابع، دیگر امکان توسعه صرفاً از مسیر افزایش بودجه وجود ندارد و ناچاریم با اصلاح ساختارها، اولویتبندی پروژهها و تمرکز بر چند مسئله اصلی هر استان، به سمت بهرهوری و اثربخشی حرکت کنیم.
پارسا تأکید کرد: در نظام جدید، تفکیک وظایف ملی و استانی بهصورت شفاف انجام شده و استانداران و تیم مدیریتی استانها مسئول مستقیم عملیات عمرانی و جاری استانی خواهند بود، در حالی که دستگاههای ملی نقش سیاستگذاری و پشتیبانی را بر عهده دارند.
وی افزود: مدیریت مبتنی بر نتایج، ایجاد انگیزه در دستگاهها و همراستا کردن منافع استانها با منافع ملی، رویکرد اصلی سازمان مدیریت و برنامهریزی است تا رقابتی سالم برای ارائه بهترین عملکرد و دستیابی به بیشترین عایدی برای استانها شکل بگیرد.
