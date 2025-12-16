  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

افزایش چشمگیر اعتبارات و جایگاه ملی گلستان طی سال‌های اخیر

افزایش چشمگیر اعتبارات و جایگاه ملی گلستان طی سال‌های اخیر

گرگان-رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان از رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی، افزایش اعتبارات استان و ارتقای جایگاه گلستان در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی عصر سه شنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه گلستان در سال‌های اخیر شاهد تحولات جدی در حوزه مالی و زیرساختی بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی استان از حدود دو هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و گلستان در حوزه نسبت هزینه‌ای، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه اعتبارات افزود: مجموع اعتبارات استان تا پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که تحقق این اعداد، کاملاً دست‌یافتنی بوده و آثار مستقیم آن در بهبود خدمات و رفاه مردم استان قابل مشاهده است.

نورانی با اشاره به افزایش توجه ملی به گلستان اظهار کرد: استان گلستان در زمره معدود استان‌هایی است که در سال ۱۴۰۴ میزبان سفر رؤسای سه قوه خواهد بود و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به نتایج سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان گفت: در این سفر، مصوبات مهمی از جمله تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های راه، ۶ هزار میلیارد تومان برای حوزه راه‌سازی و اعتبارات قابل توجه در بخش نیروگاه‌ها و پروژه‌های راهبردی استان به تصویب رسید.

وی افزود: با همراهی مجمع نمایندگان استان و استانداری، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید پیش‌بینی شد که این رقم با احتساب تخصیص‌ها به بیش از ۵۳ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

نورانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: گلستان نخستین استانی بود که طرح‌های منطبق با ماده ۴۸ قانون برنامه را به‌صورت اختصاصی ارائه داد و در حوزه برق نیز با برگزاری جلسات راهبردی، زمینه افزایش ظرفیت تولید از ۹۳ مگاوات به ۲۰۰ مگاوات تا پایان برنامه فراهم شد.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد سلامت و کشاورزی، بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزی برای بخش‌هایی چون دارو، دام و خاویار جذب شد تا پیشران‌های اقتصادی استان تقویت شوند.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در مدیریت منابع انسانی گفت: بازطراحی بیمه تکمیلی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت از اقشار کم‌درآمد کارکنان، با هدف افزایش رضایت شغلی و حفظ کرامت نیروی انسانی انجام شد.

نورانی با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی افزود: هدف اصلی ما، خدمت صادقانه به مردم و کاهش محرومیت‌های استان بود و هیچ‌گاه به دنبال امتیاز فردی یا تبلیغ شخصی نبوده‌ایم.

کد خبر 6691850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها