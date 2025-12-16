به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی عصر سه شنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه گلستان در سال‌های اخیر شاهد تحولات جدی در حوزه مالی و زیرساختی بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی استان از حدود دو هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و گلستان در حوزه نسبت هزینه‌ای، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه اعتبارات افزود: مجموع اعتبارات استان تا پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که تحقق این اعداد، کاملاً دست‌یافتنی بوده و آثار مستقیم آن در بهبود خدمات و رفاه مردم استان قابل مشاهده است.

نورانی با اشاره به افزایش توجه ملی به گلستان اظهار کرد: استان گلستان در زمره معدود استان‌هایی است که در سال ۱۴۰۴ میزبان سفر رؤسای سه قوه خواهد بود و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.



رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به نتایج سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان گفت: در این سفر، مصوبات مهمی از جمله تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های راه، ۶ هزار میلیارد تومان برای حوزه راه‌سازی و اعتبارات قابل توجه در بخش نیروگاه‌ها و پروژه‌های راهبردی استان به تصویب رسید.



وی افزود: با همراهی مجمع نمایندگان استان و استانداری، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید پیش‌بینی شد که این رقم با احتساب تخصیص‌ها به بیش از ۵۳ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.



نورانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: گلستان نخستین استانی بود که طرح‌های منطبق با ماده ۴۸ قانون برنامه را به‌صورت اختصاصی ارائه داد و در حوزه برق نیز با برگزاری جلسات راهبردی، زمینه افزایش ظرفیت تولید از ۹۳ مگاوات به ۲۰۰ مگاوات تا پایان برنامه فراهم شد.



وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد سلامت و کشاورزی، بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزی برای بخش‌هایی چون دارو، دام و خاویار جذب شد تا پیشران‌های اقتصادی استان تقویت شوند.



رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در مدیریت منابع انسانی گفت: بازطراحی بیمه تکمیلی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت از اقشار کم‌درآمد کارکنان، با هدف افزایش رضایت شغلی و حفظ کرامت نیروی انسانی انجام شد.



نورانی با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی افزود: هدف اصلی ما، خدمت صادقانه به مردم و کاهش محرومیت‌های استان بود و هیچ‌گاه به دنبال امتیاز فردی یا تبلیغ شخصی نبوده‌ایم.



