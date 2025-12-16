شهریاری: نگران سلامت مردم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری، روز سه‌شنبه در همایش بهداشت محیط، افزود: اگر به بهداشت نرسیم، قطعاً در بحث درمان نیز موفق نخواهیم بود.

وی گفت: ما مصوبات خوبی در حوزه بهداشت و پیشگیری داشته ایم، ولی بودجه‌ها صرف درمان می‌شود.

شهریاری ادامه داد: متأسفانه ما نه آب سالم، نه غذای سالم، نه هوای سالم داریم و نمی‌دانیم به کدام موضوع بپردازیم.

وی افزود: ما با کمبود ۸۰ هزار نیروی بهداشتی در وزارت بهداشت مواجه هستیم و هیچ وقت بهداشت محیط دیده نشده است.

شهریاری اظهار داشت: موضوع درمان حتی در اولویت نمایندگان مجلس است و یادم نمی‌آید در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به موضوع بهداشت محیط پرداخته باشیم.

وی افزود: از سیستم شبکه ما تقریباً هیچی باقی نمانده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امسال بودجه سلامت با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. لذا، در بحث بودجه هم خیلی مشکل نداشته ایم که نتوانیم به مباحث بهداشتی نپردازیم.

وی با اشاره به وسایل نقلیه آلاینده در تهران، افزود: هوای تهران نفس همه را بند آورده است.

شهریاری ادامه داد: تعارض منافع فقط متوجه پزشکان نیست و در سایر جاها نیز وجود دارد.

وی افزود: به رغم اینکه قانون داریم، اما نرفته ایم در حوزه بهداشت کار کنیم و الان در بحث تأمین دارو؛ دچار مشکل هستیم.

شهریاری اظهار داشت: دغدغه رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، این است که چگونه بودجه غذا و…، بیمارستان‌ها را تأمین کنند.

وی افزود: متأسفانه دخالت جریانات سیاسی، باعث گرفتاری مسئولان ما شده است.

شهریاری گفت: متأسفانه وضعیت نابسامانی در حوزه سلامت داریم و از الان نگران بودجه سال آینده هستیم.

وی افزود: ما امیدوار بودیم وضعیت سلامت مردم در دولت آقای پزشکیان بهتر شود، اما الان نگران سلامت مردم هستیم.

شهریاری اظهار داشت: هر هفته راجع به برنامه پزشکی خانواده جلسه برگزار می‌شود، ولی متأسفانه آن چیزی که انتظار داریم؛ اتفاق نمی‌افتد.