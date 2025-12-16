به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور کشور، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی، انتظامی و تخصصی مرتبط با حوزه حملونقل و ترافیک برگزار شد.
بشیری در ابتدای سخنان خود، بر اهمیت نگاه علمی و پژوهشی به موضوعات ترافیکی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مدیریت شهری، بهویژه در کلانشهری مانند تهران، به ترافیک بازمیگردد و اگر ساختار بررسیها و تصمیمگیریها مطالعهمحور باشد، نتایج آن بهطور ملموس در بهبود شرایط شهر نمایان خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مصوبات جلسات پیشین شورای هماهنگی ترافیک، یکی از محورهای اصلی را اورهال، نوسازی و تکمیل دوربینهای ترافیکی سطح شهر دانست و افزود: این موضوع بارها در جلسات شورای ترافیک استان نیز مورد تأکید استاندار تهران قرار گرفته و فرمانداری با جدیت پیگیر تحقق آن است، چرا که ضعف زیرساختهای نظارتی، اثربخشی مدیریت ترافیک و اعمال قانون را کاهش میدهد.
وی با اشاره به فرآیند تدوین بودجه شهرداری تهران اظهار داشت: لازم است معاونت ترافیک شهرداری تهران نیازسنجی دقیق در حوزه تجهیزات و سامانههای هوشمند ترافیکی را انجام دهد تا این موارد بهدرستی در بودجه پیشبینی شود. مصوبات شورای شهر بهطور مستمر رصد خواهد شد و در صورت وجود هرگونه خلأ یا عدم تحقق، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری میشود.
بشیری همچنین به نقش شرکت کنترل ترافیک تهران اشاره کرد و گفت: انتظار داریم گزارشهای دقیق و بهروزی از وضعیت موجود، اقدامات انجامشده و قراردادهای در دست اجرا ارائه شود. فرمانداری و مجموعه هیأت تطبیق از لوایح و طرحهایی که به حل مسائل اساسی ترافیک منجر میشود، به طور جدی حمایت میکند.
وی با اشاره به شرایط آلودگی هوا و فعالیت کارگروه شرایط اضطرار خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات این کارگروه، از جمله در حوزه ارسال بهموقع پیامکهای جریمه و اعمال سریع قانون، مستقیماً به کارآمدی سامانههای هوشمند ترافیکی وابسته است. تأخیر در اطلاعرسانی و اعمال قانون، اثر بازدارندگی را از بین میبرد و باید به سمت تصمیمات دقیق و فوری حرکت کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران یکی دیگر از محورهای مهم را تأمین جرثقیلهای سنگین برای پاکسازی سریع محل تصادفات در محورهای درونشهری و برونشهری دانست و گفت: بر اساس بند هشتم مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، دستگاههایی از جمله شهرداریها، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و سایر نهادهای مرتبط مکلف به همکاری برای رفع این چالش هستند. توقف طولانیمدت خودروهای سنگین در محل تصادفات، خود به عاملی برای ترافیک و افزایش خطرات ثانویه تبدیل میشود.
بشیری با تأکید بر لزوم همافزایی بین دستگاهها افزود: در این زمینه حتی میتوان از ظرفیت اتحادیهها و صنوف مرتبط نیز استفاده کرد. هدف اصلی، تصمیمگیری عملیاتی و حل مسئله در کوتاهترین زمان ممکن است و فرمانداری از هر برنامه اجرایی منسجم در این حوزه حمایت میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت زمانبندی دقیق در اجرای مصوبات شورای ترافیک، خواستار ارائه گزارش جامع از سوی شرکت کنترل ترافیک درباره وضعیت موجود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو شد و تأکید کرد: اولویت امسال، ساماندهی زیرساختهای ترافیکی تهران با نگاه عملیاتی، هماهنگ و مبتنی بر منافع شهروندان است.
