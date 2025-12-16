به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله عابدی، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با اشاره به حضور امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه کشور برگزار شد اظهار کرد: از حضور مدیری باتجربه که سال‌ها با مسائل و چالش‌های استان‌ها از نزدیک آشنا بوده، قدردانی می‌کنیم؛ مدیری که امروز نگاه بسیاری از استان‌های کشور به تلاش‌ها و تصمیمات او دوخته شده است.



وی با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی و همچنین کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: همکاران ما در شرایط دشوار اقتصادی و اعتباری، با تلاش شبانه‌روزی بار سنگین مسئولیت را به دوش می‌کشند و این سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه استان به شمار می‌رود.



عابدی با اشاره به اعتماد استاندار گلستان به مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در شرایط کنونی، نشانه تعهد به خدمت است و این مسیر تنها با همدلی، شجاعت مدیریتی و استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی قابل ادامه خواهد بود.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه بخش زیادی از مسائل استان ماهیت استانی دارد، گفت: تمرکز بر افزایش درآمدهای عمومی استان، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و بهره‌گیری هدفمند از منابع محدود، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.



وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصادی استان دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تمام توان در این مسیر پشتیبان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.



عابدی با اشاره به برخی چالش‌های زیربنایی استان افزود: گلستان با مسائلی همچون فرونشست زمین و محدودیت‌های اعتباری روبه‌روست و برای عبور از این شرایط، نیازمند نگاه ملی و حمایت مستمر دولت هستیم.



وی تأکید کرد: با هم‌افزایی میان بدنه کارشناسی، مدیران اجرایی و حمایت دولت مرکزی، می‌توان زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و ماندگار برای مردم استان گلستان شد.