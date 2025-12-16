به گزارش خبرنگار مهر در حالی که طی ساعات گذشته برخی جریان‌های خبری با بزرگ‌نمایی یک خطای فنی در سامانه پیامکی یک بانک خصوصی، سعی در القای حس ناامنی و دروغ‌پردازی درباره وضعیت شبکه بانکی کشور داشتند، انتشار آمار رسمی و میلیونی تراکنش‌های موفق از سوی بانک مرکزی، خط بطلانی بر این فضاسازی‌های کاذب کشید و مشخص شد چرخ‌های ساتنا و پایا بدون وقفه و با قدرت در حال چرخش هستند.

مشاهدات حاکی از آن است که از ساعاتی پیش و هم‌زمان با بروز یک ناهماهنگی فنی در سیستم اطلاع‌رسانی بانک سامان، موجی از شایعات با هدف برهم زدن آرامش روانی مردم در فضای رسانه‌ای به راه افتاد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سرویس اینترنتی بانک سامان پیامی مبنی بر تأخیر در ساتنا و پایا ارسال کرد؛ پیامی که بلافاصله دستمایه برخی محافل برای شایعه‌سازی درباره «اختلال سراسری در بانک‌ها» شد.

اما حقیقت خیلی زود آشکار شد. مدیر روابط عمومی بانک سامان بلافاصله وارد میدان شد و ضمن تکذیب قاطع هرگونه اختلال، تأکید کرد که عملیات بانکی بدون هیچ مشکلی در جریان است. با این حال، اصرار برخی بر دمیدن در آتش این شایعه، نشان داد که هدف فراتر از یک خبررسانی ساده است.

در واکنش به این دروغ‌پردازی‌ها، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای شفاف، آب پاکی را روی دست شایعه‌سازان ریخت. در این اطلاعیه تصریح شده است که سامانه پایا بدون حتی لحظه‌ای وقفه، در هر چهار چرخه کاری خود مشغول خدمت‌رسانی بوده و تمام دستور پرداخت‌ها در حال تسویه هستند.

بانک مرکزی برای پایان دادن به این ادعاهای کذب، آماری از عملکرد روز گذشته شبکه بانکی منتشر کرد. طبق اعلام نهاد ناظر پولی کشور، تنها در روز گذشته بیش از ۱۰ میلیون دستور پرداخت پایا و ۴۰۰ هزار دستور پرداخت ساتنا با موفقیت کامل پردازش و به حساب مقصد واریز شده‌اند.

این آمار میلیونی به وضوح نشان می‌دهد که ادعای اختلال در سیستم بانکی، تنها یک سناریوی ساختگی برای ایجاد نگرانی در بین مردم بوده است و زیرساخت‌های بانکی کشور با پایداری کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.