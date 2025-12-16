فرانسه: با هرگونه الحاق کرانه باختری مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: آتش‌بس در غزه باید توسط همه طرف‌ها رعایت شود و کمک‌ها باید بدون هیچ مانعی تحویل داده شوند.

نماینده پاریس گفت: از اسرائیل می‌خواهیم تا از غیرنظامیان فلسطینی محافظت کند و مسئولان خشونت در کرانه باختری را مجازات کند. ما با هرگونه الحاق کرانه باختری مخالفیم و خواستار هموار کردن راه برای راه‌حل دو دولتی هستیم، نه مانع‌تراشی در آن.

وی سپس افزود: تصرف اماکن مربوط به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا) در شرق اورشلیم (بیت المقدس)، حرمت اماکن و ساختمان‌های سازمان ملل را نقض می‌کند.