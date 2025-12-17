ممانعت اشغالگران از ورود یک هیئت کانادایی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، سفارت رژیم اسرائیل در کانادا اعلام کرد که ورود این هیئت به دلیل ارتباط آن با سازمان «کمک رسانی اسلامی جهانی» رد شده است.
«آنیتا آن اند»، وزیر امور خارجه کانادا در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت که کانادا «اعتراض خود را نسبت به بدرفتاری با شهروندان کانادایی» ابراز کرده است.
همچنین «اقرا خالد»، نماینده پارلمان ایالت انتاریو و عضو حزب لیبرال کانادا گفت: او جزو این هیئت بوده و چندین بار توسط مأموران مرزی اسرائیلی هل داده شده است.
وی تصریح کرد که هنگام تلاش برای رسیدگی به وضعیت یکی از اعضای هیئت ۳۰ نفره، برای بازجویی بیشتر جدا شده و در گذرگاه ملک حسین میان اردن و کرانه باختری اشغالی، مورد فشار قرار گرفته و توسط مأموران اسرائیلی هل داده شده است.
اقرا خالد افزود: مأموران مرزی متوجه شدند او عضو پارلمان است و گذرنامه ویژهاش را که با گذرنامههای عادی کانادایی تفاوت دارد، ضبط کردند.
سفارت اسرائیل در بیانیهای گفت که اسرائیل «اجازه ورود به سازمانها و افراد مرتبط با نهادهای طبقهبندیشده بهعنوان تروریستی را نخواهد داد».
این هیئت قصد داشت با فلسطینیان آواره در کرانه باختری دیدار کند؛ در حالی که کابینه اشغالگر اسرائیل اخیراً با ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی جدید در شهرکهای غیرقانونی موافقت کرده است.
شهرکسازی صهیونیستها در کرانه باختری به شکلی بیسابقه در حال افزایش است و این روند با حمایت کابینه راستگرای افراطی شدت گرفته است.
همزمان موجی از خشونت و اقدامات تروریستی وحشیانه توسط شهرکنشینان علیه فلسطینیان در روستاها و شهرها جریان دارد که به آوارگی دهها روستایی منجر شده است.
در این میان، مجموعه تحریمهای اروپایی علیه شهرکنشینان افراطی نتوانسته شدت این حملات را کاهش دهد و این حملات در سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
