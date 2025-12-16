وقوع سانحه رانندگی در جاده سرخون؛ دو نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، یک حادثه جاده‌ای در جاده سرخون به سمت دشت امام (لاین رفت) رخ داد که متأسفانه منجر به فوت دو نفر شد.

این حادثه در ساعت ۱۶:۴۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام گردید.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح این حادثه اظهار کرد: با حضور نیروهای عملیاتی در محل، اقدامات ایمن‌سازی و بررسی صحنه انجام شد، اما متأسفانه در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.