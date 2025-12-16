  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

وقوع سانحه رانندگی در جاده سرخون؛ دو نفر جان باختند

وقوع سانحه رانندگی در جاده سرخون؛ دو نفر جان باختند

بندرعباس- رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از سانحه جاده‌ای منجر به فوت ۲ نفر در جاده سرخون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، یک حادثه جاده‌ای در جاده سرخون به سمت دشت امام (لاین رفت) رخ داد که متأسفانه منجر به فوت دو نفر شد.

این حادثه در ساعت ۱۶:۴۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام گردید.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح این حادثه اظهار کرد: با حضور نیروهای عملیاتی در محل، اقدامات ایمن‌سازی و بررسی صحنه انجام شد، اما متأسفانه در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

کد خبر 6691957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها