شائینی: تصادف زنجیره ای در شاهرود ۲ مصدوم برجای گذاشت

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از بروز تصادف زنجیره ای در این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با بارش باران در شامگاه سه شنبه، یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور شاهرود - آزاد شهر به پلیس راه شهرستان شاهرود اعلام شد، تاکید کرد: بلافاصله عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس راه به محض رسیدن به صحنه تصادف دریافتند که چهار خودروی سواری در کیلومتر ۱۷ محور شاهرود - آزاد شهر با هم برخورد کرده اند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه این حادثه دو مصدوم داشت، ابراز کرد: مصدومان حادثه با حضور عوامل اورژانس و هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

شائینی با بیان اینکه هفت سرنشین این چهار خودرو در زمره آسیب دیدگان بودند که برخی از مصدومان سرپایی مداوا شدند، گفت: علت حادثه هنوز مشخص نیست.

