شائینی: تصادف زنجیره ای در شاهرود ۲ مصدوم برجای گذاشت

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با بارش باران در شامگاه سه شنبه، یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور شاهرود - آزاد شهر به پلیس راه شهرستان شاهرود اعلام شد، تاکید کرد: بلافاصله عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس راه به محض رسیدن به صحنه تصادف دریافتند که چهار خودروی سواری در کیلومتر ۱۷ محور شاهرود - آزاد شهر با هم برخورد کرده اند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه این حادثه دو مصدوم داشت، ابراز کرد: مصدومان حادثه با حضور عوامل اورژانس و هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

شائینی با بیان اینکه هفت سرنشین این چهار خودرو در زمره آسیب دیدگان بودند که برخی از مصدومان سرپایی مداوا شدند، گفت: علت حادثه هنوز مشخص نیست.