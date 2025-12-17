  1. جامعه
آمادگی کامل اورژانس کشور برای طرح زمستانی با ۳۰ هزار نیروی عملیاتی

رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح زمستانی با به‌کارگیری ۳۰ هزار نیرو، بیش از ۳۴۰۰ پایگاه عملیاتی و ۵۳ پایگاه هوایی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مراسم رزمایش طرح ترافیکی و زمستانی با اشاره به آغاز بارش‌های زمستانی اظهار کرد: شاهد نزول نعمات الهی هستیم و خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق را فراهم کرد تا با افتخار در این میدان مقدس و در جوار شهدای گمنام و تمثال مبارک شهدا گرد هم آییم و برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم هم‌پیمان شویم.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۴، تنها با همراهی مردم عزیز و همکاری منسجم همه سازمان‌ها می‌توانیم به ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن دست یابیم و شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان تصریح کرد: اورژانس کشور با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نیروی انسانی، بیش از ۳۴۰۰ پایگاه عملیاتی، ۵۳ پایگاه هوایی و در کنار نزدیک به یک‌هزار بیمارستان در سراسر کشور، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز به کار گرفته است.

میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد: در پایان دوره زمستانی، با افتخار بتوانیم نتیجه تلاش‌های مشترک همه دستگاه‌های امدادی را در قالب کاهش حوادث، به‌ویژه حوادث ترافیکی، به مردم ارائه کنیم.

