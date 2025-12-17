آمادگی کامل اورژانس کشور برای طرح زمستانی با ۳۰ هزار نیروی عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مراسم رزمایش طرح ترافیکی و زمستانی با اشاره به آغاز بارشهای زمستانی اظهار کرد: شاهد نزول نعمات الهی هستیم و خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق را فراهم کرد تا با افتخار در این میدان مقدس و در جوار شهدای گمنام و تمثال مبارک شهدا گرد هم آییم و برای خدمترسانی هرچه بهتر به مردم همپیمان شویم.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان دستگاهها افزود: در ماههای باقیمانده سال ۱۴۰۴، تنها با همراهی مردم عزیز و همکاری منسجم همه سازمانها میتوانیم به ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن دست یابیم و شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان تصریح کرد: اورژانس کشور با بهکارگیری حدود ۳۰ هزار نیروی انسانی، بیش از ۳۴۰۰ پایگاه عملیاتی، ۵۳ پایگاه هوایی و در کنار نزدیک به یکهزار بیمارستان در سراسر کشور، تمام توان خود را برای خدمترسانی به مردم عزیز به کار گرفته است.
میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد: در پایان دوره زمستانی، با افتخار بتوانیم نتیجه تلاشهای مشترک همه دستگاههای امدادی را در قالب کاهش حوادث، بهویژه حوادث ترافیکی، به مردم ارائه کنیم.
