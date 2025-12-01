به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، بر اثر وقوع سانحه رانندگی در بلوار امام حسین بندرعباس، سه سرنشین خودرو دچار حادثه شده و دو نفر از آنان در داخل خودرو محبوس شدند.

این حادثه در ساعت ۰۰:۳۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شد.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه تصادف، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس‌شده را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم پس از رهاسازی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و متأسفانه یک نفر دیگر به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز سانحه توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است و عملیات آتش‌نشانی در این حادثه به پایان رسیده است.