نجات ۲ سرنشین محبوس‌شده در حادثه جاده‌ای و یک فوتی در بندرعباس

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از نجات ۲ سرنشین محبوس‌شده در حادثه جاده‌ای و یک فوتی در حادثه بلوار امام حسین بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، بر اثر وقوع سانحه رانندگی در بلوار امام حسین بندرعباس، سه سرنشین خودرو دچار حادثه شده و دو نفر از آنان در داخل خودرو محبوس شدند.

این حادثه در ساعت ۰۰:۳۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شد.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه تصادف، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس‌شده را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم پس از رهاسازی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و متأسفانه یک نفر دیگر به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز سانحه توسط کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی است و عملیات آتش‌نشانی در این حادثه به پایان رسیده است.

