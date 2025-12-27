به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت از وقوع حادثه جادهای در محور باباغلام به سمت چهچکور خبر داد که متأسفانه منجر به فوت و مصدومیت شد.
وی افزود: بامداد روز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴، یک حادثه جادهای در مسیر میدان باباغلام به سمت چهچکور رخ داد.
رئیس اداره آتش نشانی بندرعباس عنوان کرد: این حادثه در ساعت ۰۱:۳۴ بامداد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل حادثه اعزام گردید.
لیاقت اظهار کرد: با حضور نیروهای عملیاتی در محل، اقدامات ایمنسازی صحنه و عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس در خودرو انجام شد، اما متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شده بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.
نظر شما