«ترامپ» دامنه ممنوعیت ورود به آمریکا را گسترش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، یک فرمان اجرایی را امضا کرده که بر اساس آن، دامنه ممنوعیت ورود به ایالات متحده شامل کشورهای جدیدی می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های کامل ورود علیه اتباع سوریه، سودان جنوبی، بورکینافاسو، مالی و نیجر اعلام شده است. کاخ سفید جزئیات بیشتری درباره مدت‌زمان این ممنوعیت یا استثناهای احتمالی آن ارائه نکرده است.

کاخ سفید در ادامه این بیانیه افزود که این فرمان، ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشوری را که پیش‌تر در ماه ژوئن گذشته مشمول فرمان منع ورود شده بودند، تثبیت می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: فرمان ریاست‌جمهوری همچنین ورود دارندگان اسناد سفر صادره از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را به‌طور کامل ممنوع می‌کند.

در این بیانیه آمده است که فرمان جدید، محدودیت کامل ورود را برای اتباع کشورهای لائوس و سیرالئون اعمال می‌کند؛ کشورهایی که پیش‌تر مشمول محدودیت‌های جزئی بودند.

این فرمان محدودیت‌های جزئی جدیدی را برای ورود اتباع ۱۵ کشور اعمال می‌کند که از جمله آن‌ها موریتانی، نیجریه، ساحل عاج و گابن هستند.

این تصمیم در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ اتخاذ شده و انتظار می‌رود واکنش‌های گسترده‌ای در سطح داخلی آمریکا و محافل بین‌المللی به‌همراه داشته باشد.

ترامپ از آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید خود بار دیگر سیاست «کنترل سخت‌گیرانه مرزها و مهاجرت» را در دستور کار قرار داده و بازنگری در ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورها را آغاز کرده است.

مقامات دولت آمریکا اعلام کرده‌اند این تصمیمات با ادعای «ملاحظات امنیتی» و در ادامه رویکرد دولت ترامپ برای محدودسازی ورود اتباع کشورهای بحران‌زده و ناپایدار اتخاذ می‌شود؛ رویکردی که یادآور سیاست‌های جنجالی مهاجرتی او در دوره نخست ریاست‌جمهوری است.

ترامپ در آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ با صدور فرمانی جنجالی، ورود اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران، سوریه، یمن، لیبی و سومالی به آمریکا را ممنوع کرد؛ تصمیمی که به «ممنوعیت سفر» (Travel Ban) معروف شد. این اقدام با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد، اما پس از اصلاحاتی، در نهایت از سوی دیوان عالی آمریکا تأیید و اجرا شد.