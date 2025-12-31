مقابله به مثل مالی و بورکینافاسو علیه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای مالی و بورکینافاسو اعلام کردند که در پاسخ به اقدام مشابهی که اوایل این ماه توسط دولت ترامپ اعلام شد، ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی را اعمال می‌کنند.

در بیانیه‌های جداگانه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه مالی و بورکینافاسو منتشر شد، این دو کشور غرب آفریقا اعلام کردند که پس از اعلام کاخ سفید در ۱۶ دسامبر مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آنها و ۵ کشور دیگر را به فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت کامل سفر اضافه می‌کند، «مقابله به مثل» می‌کنند.