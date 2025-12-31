  1. بین الملل
مقابله به مثل مالی و بورکینافاسو علیه آمریکا

بورکینافاسو و مالی در واکنش به تصمیم آمریکا، محدودیت‌های روادید را علیه شهروندان آمریکایی وضع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای مالی و بورکینافاسو اعلام کردند که در پاسخ به اقدام مشابهی که اوایل این ماه توسط دولت ترامپ اعلام شد، ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی را اعمال می‌کنند.

در بیانیه‌های جداگانه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه مالی و بورکینافاسو منتشر شد، این دو کشور غرب آفریقا اعلام کردند که پس از اعلام کاخ سفید در ۱۶ دسامبر مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آنها و ۵ کشور دیگر را به فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت کامل سفر اضافه می‌کند، «مقابله به مثل» می‌کنند.

