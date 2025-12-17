قربانی شدن بیش از ۱۰۰ نفر در حملات پهپادی در کردفان سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سازمان ملل اعلام کرد که دست کم ۱۰۴ تن از جمله ۴۳ کودک در جریان حملات مختلف پهپادی در ایالت کردفان سودان از تاریخ ۴ دسامبر تاکنون جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تشدید درگیری‌ها در کردفان میان نیروهای وابسته به ارتش و عناصر واکنش سریع و همچنین جنبش آزاد سازی سودان ابراز نگرانی کرد.

وی اشاره‌ای به عاملان این حملات پهپادی در کردفان نکرد اما گفت که این حملات بیمارستان‌ها، پایگاه سازمان ملل و یک مهد کودک را هدف قرار داده است.

لازم به ذکر است که نیروهای واکنش سریع از سمت شرق در کردفان نفت خیز پیشروی کرده‌اند. این نیروها کنترل شهر فاشر آخرین پایگاه ارتش سودان در دارفور را نیز به دست گرفته بودند.