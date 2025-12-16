  1. بین الملل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

ترامپ چهارشنبه شب سخنرانی می‌کند

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که چهارشنبه شب یک سخنرانی تاریخی برای ملت آمریکا خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که فردا شب رأس ساعت ۹ از کاخ سفید به صورت زنده یک سخنرانی تاریخی برای ملت آمریکا انجام خواهد داد.

ترامپ به جزئیات بیشتری درباره محورهای این سخنرانی اشاره‌ای نکرد.

