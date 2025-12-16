به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که فردا شب رأس ساعت ۹ از کاخ سفید به صورت زنده یک سخنرانی تاریخی برای ملت آمریکا انجام خواهد داد.

ترامپ به جزئیات بیشتری درباره محورهای این سخنرانی اشاره‌ای نکرد.