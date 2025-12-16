  1. سیاست
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» برگزار می‌شود

همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» برگزار می‌شود

اولین همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» با حضور ۶۸ سازمان لشکری و کشوری در نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف این همایش ایفا کند، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه (کوثر) است.

در همین راستا، گفت‌وگویی با سردار سید ضیاالدین حزنی انجام شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه (کوثر) با اشاره به برنامه‌های مشترک میان نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس جنوب شرق اظهار کرد: سپاه از دل مردم برخاسته و مأموریت اصلی آن تحقق امنیت پایدار است؛ امنیتی که در آن فقر و محرومیت وجود داشته باشد، هرگز پایدار نخواهد بود.

وی افزود: قرارگاه قدس جنوب شرق در چارچوب برنامه‌های این همایش و با حمایت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی، مأمور اجرای بیش از ۳۵ هزار پروژه عمرانی و خدماتی در استان سیستان و بلوچستان شده است؛ پروژه‌هایی که با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان تأمین مالی شده‌اند.

سردار حزنی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار پروژه دیگر در حوزه محرومیت‌زدایی، شامل بخش‌های زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی، توسط قرارگاه قدس در دست اجراست.

وی با تقدیر از فرماندهان پیشین منطقه از جمله سردار شهید شوشتری، سردار منصوری و سردار مارانی تأکید کرد: سپاه در مسیر مردم‌داری و محرومیت‌زدایی هرگز از پای نخواهد نشست.

فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه (کوثر) خاطرنشان کرد: این همایش به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی و با مشارکت نیروی زمینی سپاه، همراهی سازمان‌های لشکری و کشوری و همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و فرصتی استثنایی برای معرفی جامع پروژه‌های مردمی سپاه در جنوب شرق کشور به مردم و مسئولان فراهم می‌آورد.

وی افزود: برپایی نمایشگاه محرومیت‌زدایی در زاهدان، تجلیل از جهادگران و مدیران فعال این حوزه، برگزاری رژه هزار جهیزیه ویژه خانواده‌های نیازمند و برگزاری همایش سراسری عشایر، شبانان و گله‌داران استان از جمله برنامه‌های مکمل این رویداد است.

در پایان، فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با قدردانی از تلاش نیروهای مردمی و جهادگران تأکید کرد: امنیت پایدار بدون مردم معنا ندارد و سپاه همواره در کنار مردم، برای مردم و با مردم خواهد بود.

