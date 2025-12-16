به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سازمانهایی که میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف این همایش ایفا کند، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه (کوثر) است.
در همین راستا، گفتوگویی با سردار سید ضیاالدین حزنی انجام شد.
فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه (کوثر) با اشاره به برنامههای مشترک میان نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس جنوب شرق اظهار کرد: سپاه از دل مردم برخاسته و مأموریت اصلی آن تحقق امنیت پایدار است؛ امنیتی که در آن فقر و محرومیت وجود داشته باشد، هرگز پایدار نخواهد بود.
وی افزود: قرارگاه قدس جنوب شرق در چارچوب برنامههای این همایش و با حمایت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی، مأمور اجرای بیش از ۳۵ هزار پروژه عمرانی و خدماتی در استان سیستان و بلوچستان شده است؛ پروژههایی که با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان تأمین مالی شدهاند.
سردار حزنی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار پروژه دیگر در حوزه محرومیتزدایی، شامل بخشهای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی، توسط قرارگاه قدس در دست اجراست.
وی با تقدیر از فرماندهان پیشین منطقه از جمله سردار شهید شوشتری، سردار منصوری و سردار مارانی تأکید کرد: سپاه در مسیر مردمداری و محرومیتزدایی هرگز از پای نخواهد نشست.
فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه (کوثر) خاطرنشان کرد: این همایش به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی و با مشارکت نیروی زمینی سپاه، همراهی سازمانهای لشکری و کشوری و همکاری دانشگاهها برگزار میشود و فرصتی استثنایی برای معرفی جامع پروژههای مردمی سپاه در جنوب شرق کشور به مردم و مسئولان فراهم میآورد.
وی افزود: برپایی نمایشگاه محرومیتزدایی در زاهدان، تجلیل از جهادگران و مدیران فعال این حوزه، برگزاری رژه هزار جهیزیه ویژه خانوادههای نیازمند و برگزاری همایش سراسری عشایر، شبانان و گلهداران استان از جمله برنامههای مکمل این رویداد است.
در پایان، فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه با قدردانی از تلاش نیروهای مردمی و جهادگران تأکید کرد: امنیت پایدار بدون مردم معنا ندارد و سپاه همواره در کنار مردم، برای مردم و با مردم خواهد بود.
