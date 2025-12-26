‌به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر حرمت ماه‌های حرام و جایگاه ویژه ماه رجب، یادآور شد: حتی مشرکان صدر اسلام نیز این ماه‌ها را محترم می‌شمردند و از جنگ و درگیری پرهیز می‌کردند.

امام جمعه اهل سنت سراوان هشدار داد: بی‌توجهی برخی مسلمانان به این حرمت‌ها، از جمله ماه رمضان، پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.

مولوی ساداتی با استناد به حدیث پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: تضییع حقوق مردم از بزرگ‌ترین گناهان است و بدون بازگرداندن حق، هرگز بخشیده نمی‌شود. او ظلم را شامل معاملات ناحق، خوردن حق دیگران و دخالت‌های ناروا دانست و ماه رجب را فرصتی برای انجام اعمال صالح و آمادگی ورود به رمضان معرفی کرد.

وی همچنین بر اهمیت پرداخت زکات و رسیدگی به فقرا تأکید کرد: اگر زکات به‌درستی پرداخت شود، فقیری بر زمین نمی‌ماند. او سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و فشار بر مردم را رفتاری ناپسند دانست که مجازات اخروی در پی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان عمر را ارزشمندترین نعمت الهی دانست و گفت: ارزش آن به اعمال نیک انسان وابسته است. او مشکلات و سختی‌ها را آزمونی الهی معرفی کرد و مشکل اصلی کشور را ضعف عملکرد در برخی حوزه‌ها دانست، در حالی که ایران سرشار از نعمت و ذخایر است.

مولوی ساداتی در ادامه انقلاب اسلامی را مایه عزت ملت ایران خواند و اتحاد مسلمانان را عامل قدرت دانست.

وی نسبت به آسیب‌های فضای مجازی هشدار داد و تخریب و هتک آبروی افراد را خیانت به شهدا و انقلاب معرفی کرد.