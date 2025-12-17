متروی تهران با ۱۲ میلیارد سفر ایمن، در خاورمیانه پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با بیان اینکه متروی تهران هم‌اکنون با ۷ خط فعال و طول شبکه‌ای بالغ بر ۳۱۰ کیلومتر روزانه پذیرای حدود ۲ میلیون سفر شهری است، اظهار داشت: متروی تهران از نظر طول خطوط، تعداد ایستگاه‌ها و سطح دسترسی، در خاورمیانه رتبه نخست و در سطح جهانی رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای، شبکه متروی تهران در افق پیش‌رو به ۱۱ خط افزایش خواهد یافت تا پاسخگوی نیازهای رو به رشد کلان‌شهر تهران و شهرهای پیرامونی باشد. در حال حاضر، ناوگان فعال مترو شامل ۱۱۸۱ واگن است که روزانه بیش از ۵۴ هزار کیلومتر سیر حرکتی را پوشش می‌دهد.

ایمنی؛ سرمایه راهبردی متروی تهران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو با تأکید بر عملکرد ایمنی این سامانه گفت: ثبت بیش از ۱۲ میلیارد سفر بدون حادثه مؤثر طی بیش از ۲۶ سال بهره‌برداری مستمر، حاصل استقرار نظام‌های دقیق ایمنی، نگهداری و بهره‌برداری استاندارد است؛ موضوعی که متروی تهران را به مطمئن‌ترین شیوه حمل‌ونقل شهری پایتخت تبدیل کرده و اعتماد میلیون‌ها شهروند را به همراه داشته است.

نقش مترو در تاب‌آوری شهر در روزهای بحران آلودگی هوا

لطفی با اشاره به شرایط خاص پایتخت در روزهای اوج آلودگی هوا تصریح کرد: در مقاطعی که آلودگی هوا شهر تهران را تا آستانه تعطیلی پیش برده بود و محدودیت‌های تردد خودرویی تشدید شد، این سامانه انبوه‌بر مترو بود که با حفظ پایداری خدمات و افزایش تاب‌آوری شبکه، جانی تازه به شهر بخشید و امکان تداوم فعالیت‌های ضروری شهری را برای شهروندان فراهم کرد.

وی تأکید کرد: نقش مترو در چنین شرایطی، تنها یک خدمت حمل‌ونقلی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی مدیریت بحران شهری به شمار می‌رود.

مدیریت بهره‌برداری در شرایط محدودیت ناوگان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو با اشاره به چالش‌های ناوگانی سال‌های اخیر اظهار داشت: علی‌رغم توسعه قابل توجه خطوط و ایستگاه‌ها در سال‌های گذشته، تزریق متناسب ناوگان جدید صورت نگرفته است؛ با این حال، شرکت بهره‌برداری مترو با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، بهینه‌سازی حرکت قطارها و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، موفق شده است بدون کاهش سطح خدمات در خطوط قدیمی، پوشش‌دهی خطوط جدید را نیز به‌صورت پایدار حفظ کند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ورود ناوگان جدید در سال آینده، روزهای بهتری در انتظار متروی تهران و شهروندان خواهد بود و ارتقای سطح خدمات، کاهش سرفاصله حرکت قطارها و افزایش رفاه سفر محقق خواهد شد.

زیرساخت‌های فعال و حرکت هدفمند به‌سوی خودکفایی

لطفی با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۳۴۰ دستگاه پله‌برقی در شبکه مترو گفت: بروز خرابی‌های مقطعی در سامانه‌ای با این گستردگی اجتناب‌ناپذیر است، اما تیم‌های فنی و عملیاتی مترو با واکنش سریع و مدیریت میدانی، تلاش می‌کنند کمترین اختلال در خدمات‌رسانی ایجاد شود.

وی همچنین با تأکید بر سیاست بومی‌سازی قطعات افزود: کاهش وابستگی خارجی و تأمین قطعات مصرفی از طریق توان شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان، یکی از محورهای اصلی حفظ پایداری این سامانه حیاتی است که دستاوردهای قابل توجهی در پی داشته است.

خدمات هوشمند؛ سفر راحت با یک پیام ساده

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو در پایان از توسعه خدمات فناورانه خبر داد و گفت: ارائه خدمات اطلاع‌رسانی از طریق بازوی مترو در اپلیکیشن «بله»، امکان مسیریابی هوشمند، اطلاع از زمان حرکت قطارها و وضعیت لحظه‌ای پله‌برقی‌ها را فراهم کرده و گامی مؤثر در جهت تحقق شعار «سفر راحت در مترو، با یک پیام ساده» به شمار می‌رود.