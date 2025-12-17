کشف اشیای میلیاردی عتیقه در مترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، سرهنگ عباس کرمی‌راد گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و در جریان پایش و بررسی افراد مظنون در ایستگاه‌های مترو، مأموران پلیس مترو به فردی مشکوک شدند که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، تعداد ۳۰ قطعه عتیقه‌جات از وی کشف و ضبط شد.

وی افزود: بنا بر اظهارات خود شخص، ارزش اموال مکشوفه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است و متهم به همراه اقلام کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری مربوطه گردید.

فرمانده یگان انتظامی مترو در پایان عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب خدشه‌دار شدن امنیت عمومی و میراث فرهنگی کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.