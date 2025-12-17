  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

کشف اشیای میلیاردی عتیقه در مترو

فرمانده یگان انتظامی مترو از کشف ۳۰ قطعه عتیقه‌جات در یکی از ایستگاه‌های مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، سرهنگ عباس کرمی‌راد گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و در جریان پایش و بررسی افراد مظنون در ایستگاه‌های مترو، مأموران پلیس مترو به فردی مشکوک شدند که پس از بررسی‌های دقیق‌تر، تعداد ۳۰ قطعه عتیقه‌جات از وی کشف و ضبط شد.

وی افزود: بنا بر اظهارات خود شخص، ارزش اموال مکشوفه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است و متهم به همراه اقلام کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری مربوطه گردید.

فرمانده یگان انتظامی مترو در پایان عنوان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب خدشه‌دار شدن امنیت عمومی و میراث فرهنگی کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6693181
محدثه رمضانعلی

