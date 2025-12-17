به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزیر کشور، در نشست شهرداران مراکز استان‌های کشور، با تأکید بر نقش کلیدی حمل‌ونقل در رضایتمندی شهروندان گفت: جابجایی شهری یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد. وی با اشاره به تحقق تخصیص ۳۰۳ میلیارد دلار اعتبار برای تحول در این حوزه افزود: این دستاورد با پیگیری وزارت کشور، به‌ویژه تلاش‌های دکتر نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با دستور رئیس‌جمهور محقق شده است.

وزیر کشور نقش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را در تحقق حمل‌ونقل پاک، ایمن و مقرون‌به‌صرفه مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و اعلام کرد: نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی شامل تأمین ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۶ هزار تاکسی برقی، اختصاص اعتبار برای خرید یک‌هزار و ۷۷۰ واگن مترو و پیگیری انتشار اوراق مشارکت، از جمله اقدامات مؤثر این سازمان در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان بوده است.

مؤمنی همچنین با اشاره به حمایت مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: سهم حمایتی سازمان شهرداری‌ها از مدیریت شهری در سال آینده افزایش خواهد یافت که این موضوع نقش مهمی در تسریع پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی شهرها ایفا می‌کند.

در پایان نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان که ۲۴ آذرماه به میزبانی گرگان برگزار شد، در حضور وزیر کشور و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، از تلاشگران برتر حوزه حمل‌ونقل کشور تقدیر به‌عمل آمد؛ بر این اساس، مجتبی شفیعی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، سید فرهاد خدابخشی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ابوالفضل دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران، مسعود حق‌لطفی مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور، مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری کشور و وهاب میزانی مدیرعامل اتحادیه مدیریت بار شهرداری‌های کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین سرهنگ محمد پورشمس رئیس پلیس راهور استان مرکزی، سرهنگ هادی پرویزیان رئیس پلیس راهور استان خراسان شمالی، سعید ساکت معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، حمید خضری رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، یدالله عباس‌پور مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل قائن خراسان جنوبی، رامین آذری و علی نیکنام نیلی به‌عنوان پژوهشگران برتر حوزه حمل‌ونقل، و نیز فاطمه آرمنده راننده برتر سرویس مدارس، ربابه عرب راننده برتر تاکسی ون، داوود صفایی راننده برتر تاکسی، جعفر کریمی‌تبار راننده برتر اتوبوس از گرگان و محمدرحیم حبیبی پژوهشگر و راننده برتر تاکسی از شهر دیواندره، از دیگر چهره‌هایی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.