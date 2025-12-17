  1. استانها
رحمت نژاد: مسیر ترانزیتی جدید بندر کاسپین فعال شد

رشت- مدیرکل راه آهن شمال ۲ گفت: برای نخستین‌بار، محموله آزمایشی تخته به وزن ۲۰۰ تُن در بندر کاسپین بارگیری و از مسیر ترکیبی ریلی و جاده‌ای به مقصد بندر اسکندرون ترکیه ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، بندر کاسپین شاهد نخستین عملیات حمل‌ونقل ترکیبی بود.

وی افزود: در این عملیات، محموله ۲۰۰ تنی تخته که از کشور روسیه وارد جمهوری آذربایجان شده و سپس به‌صورت ریلی به پایانه آستارا منتقل شده بود، پس از تخلیه، توسط ناوگان جاده‌ای به بندر کاسپین رسید و در شش واگن مسقف اروپایی بارگیری شد تا از طریق مرز رازی به بندر اسکندرون ترکیه ارسال شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌۲ با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: این حمل آزمایشی تنها یک عملیات بارگیری نیست؛ بلکه گشایش مسیری راهبردی برای تقویت تجارت منطقه‌ای و افزایش سهم ایران در ترانزیت بین‌المللی است.

وی افزود: در صورت رضایت مشتری، در پارت اول حدود ۵ هزار تن بار ترانزیتی از همین مسیر حمل خواهد شد و این ظرفیت می‌تواند به یک خط پایدار و مستمر تبدیل شود.

