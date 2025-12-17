به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: براساس پیشبینیها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و احتمال برف و کولاک در ارتفاعات خواهد بود.
وی افزود: در همین راستا، تمامی تیمهای عملیاتی، پایگاهها و شعب جمعیت هلالاحمر استان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و با آمادهبهکار شدن تجهیزات لجستیکی، تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان پیشبینی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان از مردم، رانندگان و مسافران خواست با رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر، ارتفاعات و مسیلها خودداری کنند و در مناطق برفی حتماً از زنجیر چرخ استفاده شود.
عبودی مزرعی همچنین تأکید کرد: عشایر و ساکنان روستایی تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانهها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر پرهیز کنند.
وی در پایان گفت: شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.
نظر شما