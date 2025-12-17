  1. استانها
آماده‌باش کامل هلال‌احمر خوزستان پس از هشدارهای هواشناسی

اهواز – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی این جمعیت در پی صدور هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی ورود سامانه بارشی به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و احتمال برف و کولاک در ارتفاعات خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و با آماده‌به‌کار شدن تجهیزات لجستیکی، تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از مردم، رانندگان و مسافران خواست با رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای برف‌گیر، ارتفاعات و مسیل‌ها خودداری کنند و در مناطق برفی حتماً از زنجیر چرخ استفاده شود.

عبودی مزرعی همچنین تأکید کرد: عشایر و ساکنان روستایی تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر پرهیز کنند.

وی در پایان گفت: شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.

