به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و احتمال برف و کولاک در ارتفاعات خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و با آماده‌به‌کار شدن تجهیزات لجستیکی، تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از مردم، رانندگان و مسافران خواست با رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای برف‌گیر، ارتفاعات و مسیل‌ها خودداری کنند و در مناطق برفی حتماً از زنجیر چرخ استفاده شود.

عبودی مزرعی همچنین تأکید کرد: عشایر و ساکنان روستایی تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر پرهیز کنند.

وی در پایان گفت: شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.