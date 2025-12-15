به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی‌مزرعی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ورود سامانه بارشی و وقوع بارش‌های شدید ۱۹ تا ۲۱ آذرماه در جنوب و جنوب‌شرق استان، عملیات امدادرسانی از ساعات ابتدایی آغاز و تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت پایدار ادامه یافت.

وی افزود: در پی بالا آمدن آب‌های سطحی و آب‌گرفتگی معابر و منازل شهری و روستایی، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به‌سرعت در مناطق متأثر مستقر شده و خدمات امدادی و حمایتی لازم را ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به مناطق درگیر این حوادث بیان کرد: عملیات امدادی در شهرستان‌های شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، هویزه، رامهرمز، اندیکا، هفتکل، ایذه، لالی، آبادان و باغملک انجام شد.

عبودی‌مزرعی ادامه داد: در این عملیات، ۵۱ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۱۴ دستگاه آمبولانس و ۳۲ خودروی پشتیبان به مناطق متأثر اعزام شدند و ۴۰۹ نفر از آسیب‌دیدگان اسکان اضطراری یافتند.

وی با تشریح اقلام توزیع‌شده گفت: در جریان این خدمات، ۷۰ تخته چادر امدادی، ۸۱۵ تخته پتو، ۴۵۶ تخته موکت، ۱۶۷ دستگاه والور، ۳۳۵ عدد کلمن آب، ۶ ست ظروف و ۵۰ دستگاه فانوس میان متأثرین توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان افزود: همچنین ۱۱۵۵ کیلوگرم نایلون پوششی، ۱۴۴۰ قوطی کنسرو، ۱۱۱ کیلوگرم برنج، ۱۱۱ کیلوگرم روغن، ۲۴۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۹۲ کیلوگرم چای، ۱۱۱ کیلوگرم ماکارونی و اقلامی از جمله ست‌های بهداشتی، نان، صابون، پودر رختشویی، آب معدنی و هیتر برقی بین خانوارهای متأثر توزیع شده است.

عبودی‌مزرعی در پایان با اشاره به پایدار شدن شرایط در مناطق یادشده گفت: بخش عمده‌ای از خانوارهای اسکان‌یافته به منازل خود بازگشته‌اند و عملیات امدادرسانی در این نقاط به پایان رسیده است، با این حال جمعیت هلال‌احمر خوزستان همزمان با پایان این مأموریت‌ها، تمرکز کامل خود را بر عملیات جستجوی فرد مفقود در سیلاب محدوده پل بتوند مسجدسلیمان قرار داده و این عملیات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.