  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

صعود به ارتفاعات دنا تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

صعود به ارتفاعات دنا تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

یاسوج-رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد از ممنوعیت صعود به ارتفاعات کوه دنا تا اطلاع ثانوی به علت بارش برف و باران خبر داد.

زرین حسین‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: صعود به ارتفاعات و قلل رشته‌کوه دنا تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت ممنوع است.

وی اظهار کرد: با توجه به تغییرات ناگهانی شرایط جوی و بارش‌های اخیر باران و برف در ارتفاعات، به ویژه در نواحی بالای دو هزار و پانصد متر رشته‌کوه دنا، وضعیت کوهستان برای فعالیت‌های کوهنوردی خطرناک ارزیابی می‌شود.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این تصمیم پس از برگزاری جلسات و برابر مصوبات ابلاغی از سوی کارگروه مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد اتخاذ شده است.

وی هدف اصلی این مصوبه را حفظ جان و سلامت جامعه کوهنوردان و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه یا عملیات امداد و نجات در شرایط نامساعد جوی کوهستان عنوان کرد.

حسین زاده تاکید کرد: این ممنوعیت تا زمان ارزیابی مجدد شرایط و اعلام وضعیت مساعد توسط هیئت کوهنوردی استان و ستاد مدیریت بحران پابرجا خواهد بود.

کد خبر 6692869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها