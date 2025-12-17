صعود به ارتفاعات دنا تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

زرین حسینزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: صعود به ارتفاعات و قلل رشتهکوه دنا تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت ممنوع است.
وی اظهار کرد: با توجه به تغییرات ناگهانی شرایط جوی و بارشهای اخیر باران و برف در ارتفاعات، به ویژه در نواحی بالای دو هزار و پانصد متر رشتهکوه دنا، وضعیت کوهستان برای فعالیتهای کوهنوردی خطرناک ارزیابی میشود.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این تصمیم پس از برگزاری جلسات و برابر مصوبات ابلاغی از سوی کارگروه مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد اتخاذ شده است.
وی هدف اصلی این مصوبه را حفظ جان و سلامت جامعه کوهنوردان و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه یا عملیات امداد و نجات در شرایط نامساعد جوی کوهستان عنوان کرد.
حسین زاده تاکید کرد: این ممنوعیت تا زمان ارزیابی مجدد شرایط و اعلام وضعیت مساعد توسط هیئت کوهنوردی استان و ستاد مدیریت بحران پابرجا خواهد بود.
