مدارس و دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد غیر حضوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی شامگاه جمعه در جلسه ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارش‌ها اخیر برف و باران در استان، گفت: بعد از دو ماه نبود بارش، آخرین ماه پاییز را با بارش‌های خوبی به اتمام رساندیم که امیدواریم با این وضعیت زمستان و بهار خوبی را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بنا بر تصمیم اعضای ستاد مدیریت بحران، مدارس پیش دبستان‌ی، مهدکودک‌ها و ابتدایی از شنبه تا دوشنبه تعطیل هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: سایر مدارس و دانشگاه‌ها فقط فردا شنبه تعطیل هستند، ضمن اینکه مادران شاغلی که در ادارات مشغول به کار هستند دورکاری هستند.

وی همچنین با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا و یخبندان افزود: از روز شنبه تا دوشنبه ساعات کاری ادارات به دلیل یخبندان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین ساعت بازگشایی مدارس متوسطه اول و دوم روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ صبح است.