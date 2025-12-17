بازآرایی نظام مشاغل بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور، از تصویب مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی در شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی نظام مدیریت سرمایه انسانی و اجرای قوانین بالادستی انجام شده است.

انجلاسی با اشاره به اهمیت طبقه‌بندی مشاغل در دستگاه‌های اجرایی افزود: طبقه‌بندی صحیح مشاغل نقش مستقیمی در بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی دارد و در همین راستا، این اقدام با استناد به تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجزای (۱) و (۲) بند (ب) ماده (۱۱۶) این قانون و همچنین در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم انجام شده است.

وی تصریح کرد: اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی با توجه به مأموریت‌های تخصصی دستگاه، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و با رویکرد به‌کارگیری فناوری‌های نوین نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی مشاغل اختصاصی کارکنان و تعیین شرایط احراز آن‌ها اقدام کرده است.

به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی، مشاغل اختصاصی بازنگری‌شده برای طی مراحل قانونی روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شد و به تصویب رسید.

انجلاسی همچنین از افزوده شدن رشته‌های تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عناوین شغلی اختصاصی سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این رشته‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله روان‌پزشکی، روان‌پزشکی کودک و نوجوان، علوم اقتصادی، مدیریت، سیاست‌گذاری عمومی و سلامت، علوم تربیتی، سالمند شناسی، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، اپیدمیولوژی، ژنتیک پزشکی، علوم شناختی، علوم ورزشی، پرستاری، تغذیه، توانبخشی، مددکاری، آموزش بزرگسالان، مطالعات جنسیت، مدیریت خانواده، کودکان استثنایی و سایر گرایش‌های مرتبط را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در عناوین شغلی اختصاصی پیشین، رشته‌های تحصیلی جدید مصوب نیز در فرآیند استخدام، به‌کارگیری و انتصاب کارکنان و مدیران سازمان بهزیستی کشور قابل احتساب خواهد بود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقای تخصص‌گرایی، انطباق نیروی انسانی با مأموریت‌های سازمان و بهبود کارآمدی نظام اداری در حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی عنوان کرد.

ضمناً رشته‌های تحصیلی زیر در مقاطع کارشناس، کارشناسی ارشد و دکتری به رشته‌های تحصیلی عناوین اختصاصی سازمان بهزیستی اضافه شده است:

روان پزشکی، روان پزشکی کودک و نوجوان، مدیریت تکنولوژی (همه گرایش‌ها)، مدیریت بازاریابی و استراتژی کسب و کار، مدیریت و رهبری آموزشی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، علوم اقتصادی (همه گرایش‌ها)، طراحی کسب و کار، مشاوره (همه گرایش‌ها)، آموزش بزرگسالان، خانواده و سلامت جنسی، سالمند شناسی، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، بهداشت و ارتقا سلامت، اپیدمیولوژی، ژنتیک پزشکی و مولکولی، علوم تشریحی، آینده پژوهی، آینده پژوهی سلامت، مدیریت آینده پژوهی، جمعیت و توسعه، علوم تربیتی (همه گرایش‌ها)، سیاست گذاری توسعه کارآفرینی (همه گرایش‌ها)، سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری سلامت، مدیریت سیاستگذاری عمومی، مدیریت توسعه، کارشناسی حرفه‌ای مددکاری روانی (همه گرایش‌ها).

مطالعات جنسیت، کارشناسی حرفه‌ای آموزش بزرگسالان، ارتوپدی، ارتوز و پروتز (همه گرایش‌ها)، ارگونومی، علوم تغذیه، پرستاری (همه گرایش‌ها)، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه، فیزیولوژی ورزشی (همه گرایش‌ها)، علوم شناختی (همه گرایش‌ها)، علوم ورزشی (همه گرایش‌ها)، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (همه گرایش‌ها)، مدیریت خانواده (همه گرایش‌ها)، تربیت مربی امور تربیتی (همه گرایش‌ها)، کارشناسی حرفه‌ای ماساژور ورزشی و کایروپرایتیک، مربی معلولین ذهنی، اصلاح و تربیت، کارشناسی حرفه‌ای توانبخشی افراد کم توان ذهنی، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیمای‌ها، کارشناس حرفه‌ای مدیریت سلامت (همه گرایش‌ها)، کارشناس حرفه‌ای هنر کودک، کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا، کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا، کودکان استثنایی ناسازگار، مربی کودکان استثنایی.