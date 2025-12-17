به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی کثیری گفت: با توجه به ابلاغ حکم ۶۵ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و شاخص تهیه شناسنامه پدافندی ساختمان‌های با اهمیت شهرداری تهران ذیل این حکم، معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران این فرایند را از سال ۱۴۰۳ آغاز کرد که فاز اول آن به اتمام رسید.

وی ادامه داد: این فرآیند ابتدا با تدوین چک‌لیست شناسنامه پدافندی توسط دبیرخانه کمیته پدافند و با همفکری هیأت اندیشه‌ورز پدافند غیرعامل شهری آغاز و پس از آن، از ظرفیت مشاوران دارای صلاحیت پدافند غیرعامل حوزه شهرسازی و معماری از سازمان پدافند غیرعامل کشور جهت تهیه سند مذکور استفاده شد.

معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار داشت: بازبینه یا چک‌لیست پدافندی ساختمان‌ها شامل بخش‌های مختلفی از قبیل معماری، سازه، تأسیسات، دسترسی‌ها و … است که مشاور پس از بازدید میدانی نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام کرد.

کثیری بیان داشت: در ادامه، مشاور پس از بازدید و تکمیل چک‌لیست پدافندی ساختمان‌ها، مطالعات شناسنامه پدافندی ۷۰ ساختمان بااهمیت شهرداری را تهیه و به تأیید دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل رساند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پس از تهیه این شناسنامه‌ها، تدوین برنامه ارتقای وضعیت پدافندی این ساختمان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۲۲ مورد از ساختمان‌ها، برنامه ارتقای وضعیت پدافندی تهیه و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال برای ۴۸ ساختمان دیگر نیز این برنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

