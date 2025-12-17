  1. استانها
شریفی: کمبود نیروی انسانی رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند

ساوه ـرئیس دادگستری ساوه گفت: کمبود نیروی انسانی و فرسودگی ساختمان‌ها، رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شریفی، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان دادگستری ساوه که با حضور معاون قضا در محل فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان ساوه به دلیل موقعیت صنعتی، کشاورزی و استراتژیک و همچنین همجواری با مراکز مهم کشور، حجم بالایی از پرونده‌ها و آسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کند، اما امکانات سخت‌افزاری و زیرساختی آن حتی در حد یک شهر عادی نیز نیست.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه، با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان‌ها و ناکافی بودن امکانات زیرساختی گفت: اقدام عاجل و توجه ویژه به مشکلات این شهرستان صنعتی شد.

شریفی افزود: چارت سازمانی دادگستری ساوه مربوط به ۱۰ سال پیش است و برای ۵۷ قاضی طراحی شده بود، اما اکنون با ۹۵ کارمند و تنها حدود ۶۰ درصد پرشدگی چارت، حجم کار چندین برابر شده است.

وی با تأکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان گفت: کارکنان قضائی و اداری حتی خارج از ساعات اداری مشغول خدمت به مردم هستند، اما این فشار کاری باعث خستگی شدید، گلایه‌های خانواده‌ها و ناتوانی در رسیدگی به امور شخصی آنان شده است.

رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: ساوه سه برابر شهرستان خمین پرونده دارد، اما نیروی قضائی و اداری آن تنها یک و نیم برابر است و این نابرابری باید جبران شود.

شریفی به مشکلات ساختمان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ساختمان دادسرا بسیار فرسوده است و پاسخگوی نیاز مردم نیست، آسانسور معیوب باعث مشقت سالمندان برای دسترسی به طبقات شده است.

وی افزود: با تأسیس هفت شعبه محاکم صلح، نه فضای فیزیکی جدیدی ایجاد شد و نه نیروی جدیدی اضافه شد و حتی سه قاضی از زمان تأسیس شعبه‌ها کاهش یافته است.

رئیس دادگستری ساوه مشکلات بخش‌های نوبران و غرق‌آباد را نیز شدید توصیف کرد و گفت: بخش نوبران بیش از برخی شهرستان‌ها پرونده دارد، اما تنها در حد یک بخش با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه بخش مهاجران که دادگستری و دادسرا مستقل تشکیل شد، در نوبران نیز دادگستری مستقل ایجاد شود تا حجم کار دادگستری ساوه کاهش یابد و خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

شریفی با قدردانی از حضور معاون قضائی قوه قضائیه گفت: مشکلات سازمان‌های تابعه نیز متعدد است و انتظار داریم نتایج این سفر به اقدام عاجل و مثمرثمر برای همکاران و مردم ساوه منجر شود.

