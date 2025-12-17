به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شریفی، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان دادگستری ساوه که با حضور معاون قضا در محل فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان ساوه به دلیل موقعیت صنعتی، کشاورزی و استراتژیک و همچنین همجواری با مراکز مهم کشور، حجم بالایی از پرونده‌ها و آسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کند، اما امکانات سخت‌افزاری و زیرساختی آن حتی در حد یک شهر عادی نیز نیست.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه، با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان‌ها و ناکافی بودن امکانات زیرساختی گفت: اقدام عاجل و توجه ویژه به مشکلات این شهرستان صنعتی شد.

شریفی افزود: چارت سازمانی دادگستری ساوه مربوط به ۱۰ سال پیش است و برای ۵۷ قاضی طراحی شده بود، اما اکنون با ۹۵ کارمند و تنها حدود ۶۰ درصد پرشدگی چارت، حجم کار چندین برابر شده است.

وی با تأکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان گفت: کارکنان قضائی و اداری حتی خارج از ساعات اداری مشغول خدمت به مردم هستند، اما این فشار کاری باعث خستگی شدید، گلایه‌های خانواده‌ها و ناتوانی در رسیدگی به امور شخصی آنان شده است.

رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: ساوه سه برابر شهرستان خمین پرونده دارد، اما نیروی قضائی و اداری آن تنها یک و نیم برابر است و این نابرابری باید جبران شود.

شریفی به مشکلات ساختمان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ساختمان دادسرا بسیار فرسوده است و پاسخگوی نیاز مردم نیست، آسانسور معیوب باعث مشقت سالمندان برای دسترسی به طبقات شده است.

وی افزود: با تأسیس هفت شعبه محاکم صلح، نه فضای فیزیکی جدیدی ایجاد شد و نه نیروی جدیدی اضافه شد و حتی سه قاضی از زمان تأسیس شعبه‌ها کاهش یافته است.

رئیس دادگستری ساوه مشکلات بخش‌های نوبران و غرق‌آباد را نیز شدید توصیف کرد و گفت: بخش نوبران بیش از برخی شهرستان‌ها پرونده دارد، اما تنها در حد یک بخش با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه بخش مهاجران که دادگستری و دادسرا مستقل تشکیل شد، در نوبران نیز دادگستری مستقل ایجاد شود تا حجم کار دادگستری ساوه کاهش یابد و خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

شریفی با قدردانی از حضور معاون قضائی قوه قضائیه گفت: مشکلات سازمان‌های تابعه نیز متعدد است و انتظار داریم نتایج این سفر به اقدام عاجل و مثمرثمر برای همکاران و مردم ساوه منجر شود.