سارا علیمرادی کارگردان انیمیشن کوتاه «مرغسانان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این اثر توضیح داد: داستان این انیمیشن در یک مرغداری مدرن میگذرد که در آن همه مرغها مسخ شدهاند. وقتی چراغ روشن میشود غذا میخورند و وقتی چراغ خاموش میشود به خواب میروند. اما در اثر اتفاقی که در مرغداری میافتد یکی از مرغها هوشیار میشود و همه چیز تغییر میکند.
جامعهای که مردمانش در یک چرخه معیوب گرفتار میشوند
وی ادامه داد: وقتی که به سراغ این ایده رفتم بیش از هر چیزی به روزمرهگیهای زندگی خودم که به تکرار افتاده بودند، فکر میکردم. تمرکز و مطالعه بیشتر در این ایده من را به آن سمت سوق داد که در این انیمیشن به جامعه سرمایهداری نقدهایی وارد کنم؛ جامعهای که در آن انسانها به یک چرخه معیوب وارد میشوند و دیگر از آن خارج نمیشوند.
این کارگردان جوان با اشاره به درونمایه این اثر عنوان کرد: پایان این فیلم روشن و امیدبخش است و خود من هم در هنگام ساخت آن نگاه روشنی داشتم. دلیلی که سبب بههم خوردن این چرخه میشود یک پشه است که در دستگاه گیر میکند و همه چیز را تغییر میدهد. در آغاز دلایل بیشتر و مهمتری برای بههم خوردن چرخه معیوب در ذهن داشتم اما بعدتر تصمیم گرفتم که دلیل آن یک اتفاق بزرگ نباشد بلکه دلیلی کوچک این ریتم را به هم بزند. در میان مرغانی که غذا میخورند آنانی که هوشیار میشوند مردمک چشم دارند و یکی از آن مرغها پیش از تغییر شرایط هم هشیار بود اما تصمیم گرفته بود که به این وضعیت ادامه دهد.
بودجههای در نظر گرفتهشده برای تولید انیمیشن ناچیز است
علیمرادی با اشاره به فرایند تولید این فیلم اظهار کرد: این یک پروژه دانشجویی بود و نخستین بار طرحش را در کلاس فیلمنامهنویسی دانشگاه نوشتم اما پایانش ایراد داشت. در کلاس کارگردانی روی آن کار کردم و به مرور پایانش مشخص شد. وقتی درسم تمام شد همه توجهم را روی این مستند متمرکز کردم و قراردادی که با مرکز گسترش بستم باعث شد تا کار به انتها برسد. با این حال بودجه مرکز گسترش برای تولید چنین اثری خیلی کم بود و مجبور شدم تقریباً همه کارهایش را خودم انجام دهم و به رغم اینکه کامپوزیت بلد نبودم آن را آموختم و بیشتر بخشهای انیمیشن را خودم کامپوزیت کردم. ۲ سال پیش به من به صورت قسطبندی ۷۰ میلیون تومان بودجه دادند درحالی که اگر میخواستید تنها کارگردان باشید، تولید یک انیمیشن کوتاه به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز داشت.
کارگردان انیمیشن «مرغسانان» که برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم پویانمایی از جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز شده است در پایان با بیان تکنیک این اثر گفت: این انیمیشن به صورت فریمبایفریم ساخته شده و از آنجا که میخواستم تا کار هنریتر باشد و انعطاف و بامزگی مرغها را نشان بدهم این تکنیک را برگزیدم. محتوای انیمیشن من تا حد زیادی سیاه است اما فرم ما حالت بانمکی دارد. انیمیشن «مرغسانان» نخستین پروژه من بود و الان همراه با دوستانم روی یک پروژه سریالی کار میکنیم و همینطور درگیر ایدهای برای یک انیمیشن کوتاه جدید هستم.
