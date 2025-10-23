حمیده متولیزاده کارگردان انیمیشن «قفس» که در جشنواره فیلم کوتاه تهران به رقابت میپردازد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع انیمیشن خود توضیح داد: انیمیشن من درباره شهری است که همه مردم آن یک قفس روی سرشان قرار گرفته است. قفسها نمادی از محدودیتهای ذهنیای هستند که آدمها خود را به آن دچار کردهاند و حالا مانع حرکتشان شده است. تلاش کردم تا نمایش در پایان به یک امید ختم شود. قفسها شکسته بشوند و مردم شهر متوجه ظرفیت خود بشوند.
قفسهایی که خودمان برای خودمان ساختهایم
وی ادامه داد: همیشه به روانشناسی علاقهمند بودم و دوست داشتم تا عملکرد انسانها را در سطح فردی و اجتماعی بررسی کنم. وقتی به اطرافیانم توجه کردم و کارها، تصمیمات و احساسات آنها را زیر نظر گرفتم، متوجه شدم که آنها گاهی میتوانند تا دست به اقدامی مثبت بزنند اما محدودیتهایی که خودشان برای خودشان ساختهاند مانع از این اقدامشان میشود. این محدودیتها را در این انیمیشن به شکل قفس نشان دادهایم.
کارگردان انیمیشن «قفس» در رابطه با فرایند ساخت این اثر عنوان کرد: از نوشتن سیناپسهای انیمیشن تا مراحل پس از تولید آن بیش از یک سال زمان برد. مدام متن را بازنویسی میکردم و سیناپسها را تغییر میدادم. سرمایهگذاری نداشتم و در تولید این اثر از سرمایه شخصی استفاده کردم که همین کار را برایم دشوارتر میکرد چراکه گروه استاپ موشن هم هزینههای بسیاری برای من داشت.
ماکتهای دستساز حس واقعیتری به مخاطب میدهد
متولیزاده درباره تکنیک انیمیشن «قفس» گفت: تکنیک این انیمیشن استاپ موشن است چراکه این تکنیک در ساخت فضاسازی معماری گوتیک، استفاده از واقعگرایی و رئال بودن کار و نشان دادن برخی عناصر به شکل اگزجره بسیار مؤثر است؛ همانطور که در آثار جهانی هم این اتفاق میافتد. فکر میکنم زمانی که ماکتها به شکل دستی ساخته میشود و جلوی دوربین میرود حس واقعیتری به تماشاگر دست میدهد. البته این کار زحمت خیلی بیشتری دارد چراکه ساخت ماکت و عروسک و عکاسی فریم به فریم آن هم با تجهیزات محدود، زمان و هزینه زیادی میطلبد.
وی در پایان با اشاره به جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران اظهار کرد: در ایران هنوز آنقدر که به کارهای داستانی توجه میشود به انیمیشنها توجه نمیشود و این هنوز جا نیفتاده است. البته نسبت به سالهای قبل استقبال خیلی بیشتر شده و با پتانسیلی که در انیمیشنسازی تجربی ایران وجود دارد، این وضع میتواند بهتر شود. مشغول تولید کار دومم هستم و امیدوارم که بتوانم با تجربیاتی که به دست آوردم اثر بهتری خلق کنم.
