مهدی برق‌زادگان کارگردان انیمیشن کوتاه «بر فراز ابرها» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان آن گفت: داستان این انیمیشن با طراحی فانتزی اصلی داستان شروع شد. دنیایی از بادبادک‌ها را تجسم کردم که در آسمان آبی و در لابلای ابرها بر باد سوار هستند و هرجایی می‌روند. به‌نظرم این دنیا به اندازه کافی خیال‌انگیز بود که بتوانم آن را به انیمیشن تبدیل کنم.

این کارگردان ادامه داد: در مرحله بعد محدودیت‌ها و پتانسیل‌ها را به این فضا اضافه و بعد از آن شروع به داستان پردازی کردم. این کار را با پرسش‌هایی شروع کردم مثل اینکه چه می‌شود اگر بادبادکی بیش از حد بالا برود؟ یا چه می‌شود اگر نخ آن پاره شود؟ کم کم داستان شکل گرفت!

وی افزود: فکر می‌کنم حدود سال ۹۵ بود که فیلمنامه نوشته شد، شخصیت‌ها طراحی شدند و تست‌های انیمیت انجام شد، حتی یک انیماتیک هم برای اثر ساختم. اما تولید آن به سال‌های بعد موکول شد. داستان فیلم در مورد یک بادبادک پیر است که از پرواز در ارتفاع به دلیل وزش باد شدید می‌ترسد. او همیشه در منطقه امن خود پرواز می‌کند تا اینکه طوفان او را مجبور می‌کند. این بادبادک در این جریان می‌آموزد آنچه را که ناخواسته به او تحمیل شده بپذیرد و با آن ارتباط برقرار کند و حتی از آن لذت ببرد. این سختی‌ها باعث می‌شوند او به یک بادبادک واقعی تبدیل شود و هویت خود را پیدا کند.

این کارگردان با بیان اینکه فاصله بین پیش تولید و تولید این فیلم خیلی زیاد بود، اظهار کرد: این مسئله باعث شد در زمان تولید تصمیمات جدیدی گرفته شود که در برخی مواقع با روحیه و اندیشه سال‌های قبل من تفاوت داشت.

وی اصلی‌ترین چالش‌ها را تحقق کارگردانی و روایتی با استانداردهای بین المللی عنوان کرد و گفت: متحرک‌سازی و شبیه سازی اثر باد که تقریبا هیچ چیز را ثابت باقی نمی‌گذاشت از چالش‌های دیگر بود. تعدد و تنوع شخصیت‌های فیلم هم یکی دیگر از چالش‌های تولید آن بود، برای یک فیلم کوتاه شش دقیقه‌ای به بیش از ۳۰ شخصیت متنوع نیاز داشتم.

این کارگردان درباره عوامل تولید گفت: این اثر را به تنهایی تولید کردم و برای صداگذاری و آهنگسازی آن با دوستانم همکاری کردم. در مجموع تولید این انیمیشن حدود ۳ ماه به‌طول انجامید. داستان نو، نتیجه گیری فیلم و کانسپت‌های فیلم از نقاط قوت آن هستند. همچنین تصاویر قابل قبول و منطقی و موسیقی فیلم کمک شایانی به استاندارد شدن فیلم کردند به شکلی که اثر قابل ورود و رقابت در برخی از بهترین جشنواره‌های انیمیشن شد.

برق زادگان اضافه کرد: فیلم خوب باید اندیشه، شخصیت و توانایی‌های فیلمسازش را به خوبی نشان دهد. هر هنرمندی در ابتدای مسیر احتیاج دارد تا قوانین پایه و ابتدایی را بیاموزد و آنها را در اثر خود بیازماید. این به صورت عملی و عینی به جامعه مخاطب، حرفه‌ای و هنری نشان می‌دهد که این هنرمند این اصول را تا چه حد فراگرفته است و بعد از گذر از آن است که می‌توان از او انتظار تألیف را داشت. مخاطب اصلی فیلم ما کودکان هستند. بیان کودکانه و روایت ساده و شخصیت و فانتزی فیلم این موضوع را تأیید می‌کند ولی فکر می‌کنم این فیلم حرف‌هایی برای همه نسل‌ها دارد که شنیدنی هستند.

وی همچنین تاکید کرد که لازم است برنامه‌هایی در شبکه‌های تلویزیونی و حتی شبکه‌های مجازی به‌وجود بیایند که به اکران، صحبت کردن و نقد فیلم کوتاه و انیمیشن در حضور فیلمساز بپردازند.

برق زادگان یادآور شد: در شبکه آی فیلم برنامه‌ای با این رویکرد وجود دارد اما با توجه به حجم، نیاز و قابلیت فیلم کوتاه در کشور ما این برنامه کافی نیست. همچنین فکر می‌کنم، جای برگزاری ورکشاپ‌ها و دوره‌هایی برای ساخت فیلم کوتاه به خصوص انیمیشن در کشور ما خالی است.

این کارگردان در پایان درباره کار جدید خود گفت: سال‌های اخیر را به توسعه چند پروژه و انجام مراحل پیش تولید آنها گذراندم، فیلم‌های کوتاه، بلند، داستانی و سریالی. یکی از آنها یک پروژه بلند تجربی است که امیدوارم در سال آینده بتوانم این انیمیشن را تولید کنم. این فیلم یک اثر علمی - تخیلی در مورد آینده هنر در کنار هوش مصنوعی است.

«بر فراز ابرها» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. این اثر تاکنون حضور در حدود ۲۵ جشنواره بین المللی را تجربه کرده و جوایزی را دریافت کرده است و جایزه بهترین انیمیشن در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان و نامزدی دریافت جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از جشنواره های New England animation festival و HSIN-YI را در کارنامه دارد.