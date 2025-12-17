تقدیر دولت از نقش پالایش و پخش در پایداری انرژی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در سفر به استان مرکزی و در نشستی در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند از زحمات وزیر نفت و تیم ایشان، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کارکنان این شرکت برای مدیریت تأمین و توزیع سوخت کشور به ویژه پس از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین تشکر و قدردانی کرد.

وی گفت: با توجه به تغییرات قیمتی اعمال‌شده در ساختار بنزین، زحمات همکاران ما در حوزه پالایش و پخش بسیار قابل توجه بود و وظیفه خود می‌دانم از این عزیزان صمیمانه تشکر کنم، هرچند امروز امکان حضور همه آن‌ها در این نشست فراهم نبود.

سخنگوی دولت افزود: وزیر نفت توانسته است یک تیم منسجم و کارآمد را همراه خود شکل دهد و آنچه من مشاهده کردم، انجام درست و مسئولانه وظایف از سوی این مجموعه بود. وقتی می‌بینیم همکاران ما کار خود را به‌درستی انجام می‌دهند، ما نیز باید در انجام وظایف خود کوتاهی نکنیم.

مهاجرانی با اشاره به هدف از حضور رسانه‌ها در این بازدید اظهار کرد: تلاش شد این فرصت فراهم شود تا اصحاب رسانه از نزدیک ببینند که فرزندان این سرزمین چه اقدامات بزرگی را رقم زده‌اند و فلسفه این زحمات چه بوده است؛ اینکه بتوانیم به‌درستی بیان کنیم که می‌توانیم، می‌دانیم و در مسیر درست حرکت می‌کنیم و ان‌شاءالله آینده روشنی پیش‌رو داریم.

وی ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم هم به‌عنوان یک شهروند و هم به‌عنوان سخنگوی دولت، از همه زحمات شما عزیزان، به‌ویژه در ایام ۱۲ روزه دفاع مقدس، تشکر ویژه داشته باشم؛ روزهایی که حتی نباید در هیچ پمپ بنزینی، کمبود یک قطره بنزین احساس می‌شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همان‌طور که وزیر نفت نیز اشاره کردند، در برخی روزها مصرف بنزین کشور به حدود ۱۹۷ میلیون لیتر در روز رسید، اما با همت همین پالایشگاه‌ها، مهندسان و متخصصان، هیچ‌گونه کمبودی در کشور مشاهده نشد.

مهاجرانی با بیان اینکه این اقدامات مصداق واقعی جهاد است، گفت: در طول آن ۱۲ روز و همچنین در ایام پرتردد مانند نوروز که مصرف بنزین گاه به بیش از ۱۶۷ میلیون لیتر در روز می‌رسد، از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین و مرزی‌ترین نقاط کشور، تأمین سوخت بدون وقفه انجام شد که این امر جای قدردانی ویژه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار مهندسانی که در خطوط لوله و فرآیندهای تولید زحمت می‌کشند، مدیرانی که این فرآیندها را هدایت می‌کنند نیز نقش مهمی دارند و لازم است از همه آن‌ها صمیمانه تشکر شود.